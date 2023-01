Expereo, weltweit führender Anbieter von gemanagten Netzwerklösungen, begrüßt Amory Somers Vine, Director of Customer Experience, in seinen Reihen. Die jüngste Berufung steht im Zusammenhang mit der weltweiten Investitionsstrategie von Expereo, mit der das Kundenerlebnis in allen Regionen bei gleichbleibend erstklassigem Service auf der ganzen Welt verbessert werden soll.

Pictured: Amory Somers Vine. (Photo: Business Wire)

Somers Vine war vor Expereo bei NTT Ltd für den Aufbau und die Leitung des weltweiten Client Experience Insight Center of Excellence zuständig. Durch die Abstimmung von Kundenergebnissen mit Datenanalytik und umfassenden Kundeneinblicken hat ihr Team einen 360-Grad-Blick auf wichtige Kunden und Segmente entwickelt. Mit Blick auf den Aufbau geschäftsrelevanter Funktionen, die sachliche, inhaltliche und verwertbare Informationen bieten und den Kunden in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung stellen, kann sie gute Erfolge nachweisen.

"Meiner Ansicht nach steigert die zielbewusste Gestaltung von vernetzten Mitarbeiter- und Kundenerlebnissen die Wirkung für Geschäft und Finanzen", sagte Somers Vine. "Daher setzen wir den Fokus auf Möglichkeiten zur kontinuierlichen Geschäftsverbesserung durch Feedback mithilfe von Prozessorientierung, datengestützter Entscheidungsfindung, digitaler Automatisierung und Zusammenarbeit, um Kundenerlebnisse und Erkenntnismöglichkeiten aufzubauen, die im gesamten Unternehmen genutzt werden können."

Ben Elms, Chief Revenue Officer von Expereo, kommentierte: "Amory ist aufgrund ihrer Fachkenntnisse bei der Entwicklung von Kundenerlebnissen auf der Grundlage von datengestützten Einblicken die perfekte Kandidatin, um das Erlebnis der Kunden mit Expereo auf regionaler und weltweiter Ebene voranzubringen. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie unser Team ergänzt. Dies markiert den Beginn einer erstklassigen Partnerschaft vor dem Hintergrund, dass wir Expereo im Jahr 2023 zu neuen Höhen führen und die Kunden weiterhin der Mittelpunkt unseres Geschäfts bleiben werden."

Die Ankündigung der Berufung von Somers Vine erfolgt angesichts der Tatsache, dass Expereo nach einem Jahr der dynamischen Expansion die Investitionen in seine Teams fortsetzt, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu schaffen und den Bedarf der Kunden an zuverlässiger Konnektivität mit agilen, maßgeschneiderten Lösungen zu erfüllen, unabhängig davon, an welchen Orten der Welt sie sich befinden.

Über Expereo

Expereo ist ein führender globaler Anbieter von gemanagten Netzwerklösungen, einschließlich Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Mit einer umfassenden globalen Reichweite ist Expereo der bewährte Partner von 30 der Fortune-500-Unternehmen. Er betreibt Unternehmens- und Regierungsseiten in mehr als 190 Ländern, hilft Kunden, ihre Produktivität zu verbessern und befähigt ihre Netzwerke und Cloud Services mit Agilität, Flexibilität und verleiht dem Internet Wert mit optimaler Netzwerkleistung.

Expereo wurde im Februar 2021 von Vitruvian Partners akquiriert. Die internationale Wachstumskapital- und Buyout-Gesellschaft erwarb eine Mehrheitsbeteiligung von der führenden europäischen Beteiligungsgesellschaft Apax Partners SAS.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.expereo.com.

