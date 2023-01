Die Aktien von Airbus konnten den Widerstand um 115,00 Euro in der Vorwoche überwinden und nach US-Konjunkturdaten am Freitag kräftig anziehen. Die Aufwärtsdynamik vom Freitag setzt sich auch am heutigen Montag weiter fort. Aktuell zeigen sich die Papiere im Bereich von 117,00 Euro und deuten weiteren Aufwärtswillen an. Zuvor hieß es im Insight: "Es bietet sich aktuell eine Short-Position auf die Airbus-Aktien mit einem Kursziel im Bereich der Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...