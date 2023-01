DJ Aktivistischer US-Investor beteiligt sich mit über 400 Mio EUR an Bayer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Investor Inclusive Capital Partners, hinter dem laut Financial Times der aktivistische Investor Jeff Ubben steht, hält einer Stimmrechtsmitteilung zufolge eine Beteiligung unter 1 Prozent an Bayer im Wert von mehr als 400 Millionen Euro. Laut Mitteilung halten von Inclusive Partners mit Sitz in San Francisco verwaltete Fonds per 5. Januar 2023 insgesamt unmittelbar 8,182,898 Aktien an Bayer sowie die damit verbundenen Stimmrechte. Bezogen auf das Grundkapital und die Stimmrechte entspreche dies einer Beteiligung von 0,83 Prozent an Bayer.

Basierend auf Bayers Schlusskurs am Donnerstag von 49,76 Euro wäre der Anteil etwa 408 Millionen Euro wert, zum derzeitigen Kurs von 52,32 Euro etwa 429 Millionen Euro. Es ist nicht klar, innerhalb welchen Zeitraums Ubben die Aktien erstanden hat.

Laut Financial Times, die zuerst über die Beteiligung berichtete, kommt die Investition zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Bayer. Der Chemie- und Pharmakonzern sucht Informanten zufolge einen neuen CEO, der den 2024 ausscheidenden Werner Baumann ablösen soll, schreibt die FT. Baumann sei von Aktionären für seine 63 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des US-Roundup-Herstellers Monsanto kritisiert worden, die hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Roundup-Hauptbestandteil Glyphosat nach sich zog.

Laut FT hat Ubben bereits von mindestens einem von Bayers Großaktionären Unterstützung für Änderungen bei dem DAX-Konzern erhalten. "Ubben ist jemand, für den wir auf jeden Fall stimmen würden, wenn er für den Aufsichtsrat von Bayer zur Wahl stünde", zitiert die FT David Herro, Chief Investment Officer für internationale Aktien bei Harris Associates, dem nach Bloomberg-Daten fünftgrößten Aktionär von Bayer. Bayer werde laut Harris in jedem seiner drei Geschäftsbereiche - Pharmazeutika, Consumer Healthcare und Crop Science - mit starken Abschlägen gegenüber der Konkurrenz gehandelt. Der Kurs der Bayer-Aktie hat sich laut FT nie von der Monsanto-Übernahme erholt.

