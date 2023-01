ROUNDUP: Rauere Zeiten nach Impfstoffboom: Pharmabranche warnt vor Konkurrenz

BERLIN - Die deutsche Pharmaindustrie erwartet nach glänzenden Geschäften mit Corona-Impfstoffen schwierigere Zeiten. Während die Sonderkonjunktur aus der Pandemie schwindet, spürt die Branche Kostendruck aus der Politik und die teurere Energie. 2023 werde der Umsatz um knapp 5 Prozent und die Produktion um 1,8 Prozent gemessen am Vorjahr fallen, heißt es in einer Prognose des Verbands forschender Arzneimittelhersteller (VFA), die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Beschäftigung werde nach dem starken Stellenaufbau der vergangenen Jahre bei 118 000 Menschen stagnieren. Der VFA warnte vor ausländischer Konkurrenz und mahnte Reformen im Gesundheitssystem an.

Telefonica Deutschland kündigt Preiserhöhung im Mobilfunk an

BERLIN - Der Mobilfunkanbieter Telefónica mit Marken wie O2 und Blau will seine Preise erhöhen. "Mehr Leistung zum selben Preis ist - anders als früher - nicht mehr möglich", sagte Telefonica-Deutschland-Chef Markus Haas dem "Handelsblatt". Er verwies auf Investitionen für den Netzausbau. Zugleich kündigte er Verbesserungen bei Inklusivleistungen an. Es gehe nicht "um platte Preisaufschläge". Die Deutsche Telekom teilte dem "Handelsblatt" zur Frage möglicher Preiserhöhungen mit, sie halte sich "alle Optionen" offen. Vodafone habe eine Stellungnahme abgelehnt, hieß es.

CES: Technik-Messe mit wieder deutlich mehr Besuchern



LAS VEGAS - Die Technik-Messe CES in Las Vegas ist nach einer Corona-Delle auf dem Weg zu alter Größe. Von Donnerstag bis Sonntag kamen 115 000 Besucher, wie die US-Branchenvereinigung CTA als Veranstalter mitteilte. Vor einem Jahr erreichte die erste CES seit Ausbruch der Pandemie rund 45 000 Teilnehmer - nach 171 000 Anfang 2020. Im Jahr 2021 beschränkten sich die Veranstalter auf ein Online-Event.

US-Arzneibehörde lässt Alzheimer-Medikament von Biogen und Eisai zu

SILVER SPRING - Die US-Arzneibehörde FDA hat eine beschleunigte Zulassung für ein Antikörper-Medikament vergeben, das ein Fortschreiten von Alzheimer im frühen Stadium verlangsamen soll. In den Wochen vor der Entscheidung am Freitag war Kritik an der Behandlung mit dem Antikörper Lecanemab aufgekommen, weil es in Testreihen zu Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen und Blutungen im Gehirn gekommen war.

Sartorius-Chef erwartet weniger technologische Offenheit mit China

GÖTTINGEN - Der Chef des Göttinger Laborzulieferers Sartorius erwartet weniger technologische Offenheit im Umgang mit China. "Das Maß an Offenheit, auch technologischer Offenheit, das es lange gegeben hat, wird es so perspektivisch erst einmal nicht mehr geben", sagte Joachim Kreuzburg der Deutschen Presse-Agentur. Er geht nach eigenen Worten davon aus, dass bestimmte Technologiefelder vom offenen Handel zwischen dem Westen und China ausgeklammert werden.

Dufry erwartet Übertragung von Autogrill-Beteiligung auf Anfang Februar

BASEL - Die Übernahme der italienischen Autogrill -Gruppe durch den Reiseeinzelhändler Dufry kommt voran. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Bezug auf den geplanten Zusammenschluss einschließlich der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden seien ohne Auflagen erteilt worden, teilte Dufry am Freitagabend mit.

Milliardär Jack Ma gibt Kontrolle über Finanzriesen Ant Group ab

PEKING - Der chinesische Milliardär Jack Ma gibt die Kontrolle über den Finanzriesen Ant Group ab. Der Gründer des Unternehmens und der größten chinesischen Handelsplattform Alibaba zieht sich damit weiter aus seinem Online-Imperium zurück, wie am Samstag aus einer Mitteilung von Ant Group hervorging.



Weitere Meldungen



-VW-Dachgesellschaft schließt Kauf von Porsche-Aktien ab -Russlands Automarkt bricht im Kriegsjahr um fast 60 Prozent ein -Aktivistischer Investor bei Bayer an Bord - Aktie steigt -Chip-Knappheit in Elektronik-Branche lässt nach

-Die Post-Beschwerdewelle ebbt nicht ab - Verdreifachung in einem Jahr -ROUNDUP: Verbände kritisieren Scholz vor Spitzentreffen mit Autoindustrie -Staat und Orban-nahes Unternehmen kaufen ungarische Vodafone-Tochter -Lidl steigert Umsatz in Großbritannien in Adventszeit um Viertel -Zahl der Lieferengpässe bei Krebsmedikamenten nimmt zu -ROUNDUP/Medien: Großbritannien erwägt Kampfpanzer-Lieferung für Ukraine -Bürovermietungen legen trotz Homeoffice-Trend und Krisen zu -Zollgewerkschaft gegen Cannabis-Legalisierung

-Klingbeil schließt längere AKW-Laufzeiten aus

-Polizeipräsident: Ab Mittwoch mit Räumung von Lützerath zu rechnen -Linken-Chefin will sich an Protestaktionen in Lützerath beteiligen -Grüne für Deeskalation in Lützerath - Berlin 'ans Laufen bringen' -Intel: Projekt in Magdeburg zum Erfolg führen

-Roche geht mit US-Biotech Sonnet Kooperation für Krebsprogramm ein -Polen: Leopard-Panzer für die Ukraine nur im Rahmen einer Koalition -ROUNDUP: Woidke: Intendantenbezüge begrenzen, keine Rundfunkbeitragserhöhung -Jeder dritte DB-Fernverkehrszug 2022 zu spät

-Frachter läuft im Suezkanal auf Grund - Wieder befreit -Deutsche Bahn verlädt Zug aus Indien für Test in Klimakammer -Forscher: Schmierstoff weitere Quelle für Ultrafeinstaub am Flughafen°

