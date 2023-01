Die Ekosem-Agrar AG hat heute ihre vorläufigen Neunmonatszahlen publiziert. Umsatz und Ertrag stiegen um fast zwei Drittel (!) Die deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, hat auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 613 Mio. EUR erzielt und damit 59% mehr als im Vorjahreszeitraum. ...

