Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax steigt weiter - Dank solider Daten sind Optimisten am Zug Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn seine jüngsten Gewinne ausgebaut. Nach dem starken Jahresauftakt sorgten am Montag erfreuliche Konjunkturnachrichten für Zuversicht. weiterlesen Politik Rund 1200 Bolsonaro-Anhänger nach Krawallen in Brasília festgenommen Nach dem Sturm radikaler Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...