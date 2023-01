© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



Ein Start nach Maß: Der DAX hat in der ersten Handelswoche 2023 richtig Gas gegeben und rund 600 Punkte gut gemacht. Holen Anleger jetzt etwa die Jahresendrallye nach? Einschätzungen von Chart-Profi Stefan Klotter.

Quartalszahlen der Wall Street-Banken und ein Update zu den US-Verbraucherpreisen dürften in dieser Woche den Ton an den Märkten angeben. Charttechnik-Experte Stefan Klotter wagt einen Ausblick und kommt zu dem Schluss: Die Märkte sind mit ihrem euphorischen Start in das Börsenjahr deutlich über das Ziel hinaus geschossen.

Warum die Banken möglicherweise eine böse Überraschung für Investoren bereit halten, auf welche Signale Anleger jetzt achten sollten und warum die anstehende Rezession immer noch nicht eingepreist sei. Jetzt die komplette Analyse anschauen!

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion