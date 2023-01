Newcrest Mining (ISIN: AU000000NCM7) mit einer überraschenden Meldung am 06.01.2023. Da fängt das Jahr direkt mal gut an! Im April 2020 hatte Newcrest Mining eine Goldvorauszahlungs-Kreditfazilität erworben. Dabei handelte es sich um eine nicht revolvierende, nachrangige Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen USD. Diese ist vollständig an die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lundin Gold, Aurelian Ecuador, weitergeleitet worden. Anschließend sollte die Rückzahlung auf der Grundlage des ...

