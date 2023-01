Anleger mit großem Vertrauen gegenüber Bitcoin - Bestände in letzten 6 Monaten um 9 % aufgestockt [Infografik, PR] Kleine und mittelgroße Bitcoin-Anleger haben ihre Bestände in den letzten 6 Monaten im Durchschnitt um 9 Prozent aufgestocktIn die Anlegerkategorie fallen jene, die zwischen 0,1 und 100 BTC in ihren Wallets haltenAggressive Kaufpositionen, seit Bitcoin-Kurs im vergangenen Jahr unter Schwelle von 20.000 US-Dollar fiel66 % der Krypto-Anleger im DACH-Raum schätzen Investments als eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...