AKTIENKLIMA Der von uns berechnete Indikator funktioniert derzeit fast zu perfekt und bleibt weiter positiv. Nur die Teilkomponente "Geldpolitik" hat noch einen bremsenden Einfluss. Dies dürfte sich auch so schnell nicht ändern, da die Kerninflation in der Eurozone im Dezember weiter gestiegen ist und auch die US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag überwiegend eine zunehmende Überhitzung ankündigten. ...

