MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro wird im neuen Jahr bei starkem Umsatzwachstum wohl weniger profitabel wirtschaften. Für 2023 werde ein Umsatz von 1,02 Milliarden Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Das wäre ein Fünftel mehr, als das Management für das vergangene Jahr antizipiert hat. Die Brutto-Marge soll unverändert bei 28 Prozent liegen. Vom Gesamterlös sollen allerdings vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie bereinigt um Sondereffekte nur 15 Prozent bleiben und damit ein Prozentpunkt weniger als für 2022 angepeilt. Die im SDax -notierte Aktie dämmt in Reaktion auf die Neuigkeiten am Montagnachmittag ihr Plus ein. Zuletzt stand sie noch 0,9 Prozent höher./lew/jha/