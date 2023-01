DAX®: Die Gewinner der ersten Woche

Werbung







Die ersten Handelstage des Jahres sind nun vergangen und der DAX® steht ordentlich im Plus. Insgesamt hat der DAX® innerhalb der ersten Woche um fast 5% zugelegt, doch genauer betrachtet zeigen sich zwischen den Unternehmen deutliche Performanceunterschiede.



Größter DAX®-Gewinner der vergangenen Woche ist dabei der Onlinehändler Zalando. Seit dem Jahreswechsel hat dessen Aktie um 18,76% zugelegt, was überrascht, da Zalando im vergangenen Jahr mit einem Minus von über 70% zu den großen Verlierern gehörte. Dahinter folgen die Chemiekonzerne Covestro mit 15,92% und BASF mit 13,84% Wertzuwachs, die besonders von den fallenden Gaspreisen profitieren. Lediglich fünf Aktien des deutschen Leitindex liegen dagegen seit dem Jahresanfang im Minus. Die Deutsche Börse verliert 2,63%, Linde 2,98% und RWE hat mit 5,89% den größten Wertverlust hinzunehmen. Auch diese Entwicklung steht konträr zum vergangenen Jahr, in dem RWE und die Deutsche Börse noch zu den wenigen Aktien gehörten, die ein Plus verbuchen konnten.









Was die gute erste Woche im DAX® für die Entwicklung über den Rest des Jahres bedeuten könnte, behandelt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse bei HSBC, in der aktuellen Ausgabe seines täglichen Newsletters "Daily Trading". Darin werden tagesaktuell die Entwicklungen verschiedener Wertanlagen aus charttechnischer Sicht unter die Lupe genommen und eingeordnet.









