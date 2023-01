Der erste Strom ist bereits ins Netz eingespeist und nun wird die virtuelle Kopplung mit den Wasserkraftwerken entlang der Mosel vorbereitet. Bis 2030 will der Energiekonzern drei Gigawatt an Batteriespeichern weltweit realisieren.14 Monate nach der Ankündigung ist es soweit: RWE hat einen Batteriespeicher mit 117 Megawatt Leistung und 128 Megawattstunden realisiert. Er erstreckt sich auf zwei Kraftwerksstandorte - 49 Megawattstunden befinden sich im niedersächsischen Lingen und 79 Megawattstunden in Werne in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 420 Module mit Lithium-Ionen-Batterien seien installiert ...

