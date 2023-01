Microsoft bringt sein erschwingliches Surface Laptop SE begleitet von einer speziellen Windows-11-Version nach Deutschland. Mit dem 300-Euro-Notebook will der Hersteller tiefer ins Klassenzimmer vordringen. Ergänzend zu den erschwinglichen Notebook-Modellen Surface Go 2 (Test) und Go 3 landet das schon Ende 2021 vorgestellte Surface Laptop SE im deutschen Handel. Das Gerät kostet ab 300 Euro und ist laut Hersteller speziell für Schüler:innen und Bildungseinrichtungen für hybrides Arbeiten entwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...