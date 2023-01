Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM; FRA: HLI) und Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSX: ODV) haben einen verbindlichen Vertrag für die Aufteilung des Gewinns bei der anstehenden Verarbeitung von zunächst 15.000 Tonnen Golderz unterzeichnet. Gemäß der Vereinbarung kann Osisko Material seiner 100prozentigen Tochter Barkerville Gold Mines an den Mühlenstandort von Nicola in der Nähe von Merritt (British Columbia) liefern. Der genaue Schlüssel der Gewinnbeteiligung ...

