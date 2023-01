Die Analysten der Erste Group kürzen das Kursziel für Verbund von 97,0 auf 91,20 Euro, erhöhen die Empfehlung aber infolge des jüngsten Kursrückgangs von Halten auf Akkumulieren. In ihren neuen Schätzungen haben die Experten den jüngst beschlossenen Strompreisdeckel von Dezember 2022 bis 2023 reflektiert und diesen vorsichtshalber bis ins Jahr 2024 prolongiert. In Österreich werden in diesem Zeitraum erzielte Strompreise von über 140 Euro/MWh zu 90 Prozent besteuert. Jedoch würde auch eine Steuererleichterung für 50 Prozent der Investitionen in Erneuerbare Energien und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz greifen. Die Erste Group-Analysten erwarten, dass das EBITDA 2023 kräftig auf 4,4 Mrd. Euro steigen wird von geschätzten 3,1 Mrd. Euro im Jahr ...

