Abschluss der siebten Übernahme und Beschleunigung des Wachstums im aufstrebenden Markt des internationalen Mobile Messagings

Steigerung des Umsatzanteils von mobilen Dienstleistungen bei iBASIS auf ca. 20%

Künftiger Direktzugang zu Over-The-Top Kunden, zu Mobilfunkbetreibern in Mitteleuropa sowie zum Enterprise Marktsegment

Nutzung von Synergien im Bereich A2P Messaging und Expertise von Teams in der gesamten DACH*-Region sowie in Mittel- und Osteuropa

Tofane Global (TOFANE), die führende, internationale Gruppe für Kommunikationslösungen, meldet heute die Übernahme von DIMOCO Messaging, einem führenden und weltweit tätigen SMS-HUB mit Sitz in Liechtenstein und Österreich. DIMOCO Messaging liefert zum heutigen Zeitpunkt rund zwei Milliarden SMS-Nachrichten pro Jahr aus.

Business-Messaging bzw. A2P (Application-to-Person) SMS hat sich im Jahr 2022 zu einem globalen Markt auf schätzungsweise 26,5 Milliarden US-Dollar entwickelt. Prognosen zufolge wird es bis 2025 eine Weiterentwicklung des Marktes und einen Anstieg auf 38 Milliarden USD geben. Da bisher nur circa 5 Prozent der Unternehmen weltweit A2P SMS einsetzen, steckt die Nutzung von derartigen Kommunikationsdiensten für geschäftliche Zwecke bisher noch in den Kinderschuhen. Ein rapider Anstieg ist zu erwarten, da immer mehr Unternehmen das Potential von A2P SMS erkennen, was im Umkehrschluss einen wichtigen Umsatzgenerator für Mobilfunkbetreiber darstellt.**

Mit der Übernahme von DIMOCO Messaging beschleunigt die TOFANE-Tochtergesellschaft iBASIS ihr Wachstum in erheblichem Maße. Dies stellt eine Verdoppelung der Mobile-Services-Umsätze auf rund 20 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens dar.

Darüber hinaus vergrößert DIMOCO Messaging die bestehende Reichweite an Mobilfunk-Direktanbindungen von iBASIS um mehr als 100 neue Direktanbindungen weltweit. Dadurch wird der höchste Standard hinsichtlich Zustell-Geschwindigkeit und Zustell-Zuverlässigkeit von Business-SMS-Nachrichten sichergestellt.

iBASIS erweitert seine globale, geografische Präsenz mit Niederlassungen von DIMOCO Messaging in Liechtenstein, Österreich, Deutschland und Serbien.

Die Übernahme gewährt zudem direkten Zugang zum Enterprise-Marktsegment, wo DIMOCO Messaging bereits über eine etablierte Vertriebsmannschaft verfügt. DIMOCO Messaging kooperiert seit vielen Jahren mit großen Unternehmen v.a. aus dem Bankensektor. Diverse Fintech Unternehmen nutzen heute schon die ausgereiften DIMOCO Messaging API's zur einfachen Systemintegration. Unkompliziertes, mehrsprachiges und technisch professionell betreutes Onboarding sind bei Umsetzung garantiert.

Alexandre Pébereau, CEO und Gründer von iBASIS sowie von TOFANE sagt dazu:

"TOFANE hat sich durch Übernahmen als führender, unabhängiger Anbieter im internationalen Voice-Markt etabliert. Heute kopieren wir unser Modell in dem ähnlichen, wachstumsstarken Business-Messaging-Segment, um ein zweites, kräftiges Standbein aufzubauen. Durch die Übernahme von DIMOCO Messaging und dessen erfahrenem Team beschleunigen wir unser Wachstum, um uns zum bevorzugten Tier-1-Partner unserer Kunden im Bereich Mobilfunkdienstleistungen zu entwickeln."

Cameron Calof, Managing Director DIMOCO Messaging erklärt:

"Wir freuen uns sehr, künftig Teil von iBASIS zu sein. Das Unternehmen hat sich einen Ruf als bevorzugter Tier-1 Partner für globale Voice- und Mobilfunkdienstleistungen aufgebaut. Wir teilen denselben Unternehmergeist, die gleiche Businessethik, sowie den starken kundenorientierten Ansatz. Unser gemeinsamer Fokus liegt in der Bereitstellung von globalen SMS-Services mit höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Wir freuen uns für unsere Mitarbeiter/innen und Kunden, denn diese Akquisition eröffnet ein neues Kapitel an Möglichkeiten und an Wachstum. Die Expertise und die Kompetenzen von iBASIS sind unumstritten und wir werden zusammen die Anforderungen im wachstumsstarken A2P Markt bewerkstelligen."

Jeantet agierte bei dieser Übernahme als alleiniger Rechtsberater, Mazars als Finanz- und Steuerberater, Wagram Corporate Finance als Finanzberater und Global Telco Consult (GTC) als technischer Berater.

* DACH: Deutschland (D), Österreich (A) und Schweiz (CH)

** Mobilesquared, Business Messaging Overview at MEF Business Messaging, Juni 2022

Über Tofane Global

Tofane Global (TOFANE) ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen und stellt digitale Services für Mobilfunkbetreiber und Business-Kunden bereit. Tofane Global hat bislang bereits sieben Unternehmen im globalen Markt der Kommunikation übernommen und erfolgreich integriert. Damit ist Tofane der erste, unabhängige Komplettanbieter von internationalen Sprach Services, Mobile Daten Dienste, SMS Services, IOT und 5G. Nach der Übernahme von Altice Europe N.V., iBASIS, SFR, MEO (ehemals Portugal Telecom), NOS und Simfony bedient Tofane Global jetzt schon über 1.000 Kunden weltweit., mit lokalen Präsenzen in 26 Ländern.

Über DIMOCO Messaging

Vor der Übernahme durch Tofane Global befand sich DIMOCO Messaging im Besitz von BaseTech Ventures, einem Investment-Venture-Unternehmen, welches in FinTech-, Internet- und Technologie-Startups investiert. DIMOCO Messaging bietet als Messaging HUB auf globaler Ebene zuverlässige A2P Business SMS Services an und setzt dabei auf direkte Beziehungen mit Mobilfunkunternehmen weltweit. Das stark wachsende Geschäft wird aus den Niederlassungen in Liechtenstein, Österreich, Deutschland und Serbien gesteuert. Als wesentlichen Vorteil und Alleinstellungsmerkmal verfügt DIMOCO Messaging über eine eigene MVNO-Lizenz. Der skalierbare Messaging HUB zur Abwicklung von zeitkritischen SMS-Nachrichten bietet höchste Qualitätsstandards in der A2P SMS-Industrie

