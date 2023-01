Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX TR -0,03% auf 6902,91, davor 5 Tage im Plus (4,67% Zuwachs von 6597,09 auf 6905,26), Kapsch TrafficCom -3,09% auf 11,92, davor 5 Tage im Plus (8,85% Zuwachs von 11,3 auf 12,3), ATX -0,03% auf 3271,32, davor 5 Tage im Plus (4,67% Zuwachs von 3126,39 auf 3272,44), ATX Prime -0,02% auf 1639,32, davor 5 Tage im Plus (4,71% Zuwachs von 1565,83 auf 1639,59), UBM -3,04% auf 25,5, davor 3 Tage im Plus (13,36% Zuwachs von 23,2 auf 26,3), RHI Magnesita -2,14% auf 27,4, davor 3 Tage im Plus (8,11% Zuwachs von 25,9 auf 28), VAS AG +1,67% auf 6,1, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:EVN 17,92 (MA100: 17,88, xU, davor 144 Tage unter dem MA100) ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: RBI (3 ...

