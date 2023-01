Das sind die 5 Top-Aktien für 2023! https://bit.ly/3IAUX6c Jetzt den kostenlosen Report von Martin Goersch und Mike Seidl herunterladen und America's Most Wanted kennenlernen! Die großen Öl-Multis Exxon, Chevron und BP haben Anlegern in 2022 viel Freude bereitet. Unterdessen steht die Aktie des brasilianischen Petrobras-Konzerns heute fast genau dort, wo sie auch vor zwölf Monaten stand. Und das, obwohl das Unternehmen hochprofitabel und mit einer eigenen Tankerflotte bestens aufgestellt ist, wie Marktanalyst Martin Goersch vom Börsendienst America's Most Wanted analysiert. Seit der Präsidentschaftswahl und dem Sieg des alten und neuen Staatschefs Lula da Silva ist die Aktie sogar um rund 40 Prozent abgestürzt. Ist die Aktie jetzt ein Schnäppchen - Warum die Riesen-Dividende von Petrobras künftig etwas kleiner ausfallen dürfte und der Konzern mehr als nur ein Öl-Multi sein will, das erklärt Goersch im Video.