Bewegungen in 8 Richtungen, Mandala-System und Inter-Game-Wirtschaft mit MIR4 auf MIR M möglich

Unterstützung von 12 Sprachen in mehr als 170 Ländern und Verfügbarkeit auf Handy und PC

Jetzt vorab registrieren und Missionen erfüllen, um DOGMA zu erhalten

Das neue MMORPG von Wemade, "MIR M: Vanguard and Vagabond" (nachfolgend "MIR M"), kommt offiziell am 31. Januar weltweit auf den Markt.

MIR M, die Fortsetzung von "The Legend of Mir 2", wird von Spielern aus aller Welt in höchsten Tönen gepriesen. Das Unternehmen hat der bisherigen Mir IP einen modernen Touch verliehen und die koreanische Version von MIR M, die bereits im Juni 2022 auf den Markt kam, mit der Blockchain-Technologie ausgestattet.

MIR M hat das ursprüngliche Gameplay durch die Ergänzung von 8-Gitter- und Viertelansicht-Gitter-Kampfstilen maximiert. Das Mandala-System bietet Spielern die Wahlfreiheit zwischen dem Pfad eines Helden oder dem eines Abenteurers und stellt so ein einzigartiges Erlebnis bereit, das nur mit MIR M möglich ist.

MIR M führt das Governance-Token DOGMA und das Game-Token DRONE ein. WEMIX PLAY, die Nummer eins unter den P&E-Gaming-Plattformen (Play and Earn), unterstützt die Inter-Game-Wirtschaft von MIR M und MIR4.

DOGMA, das Herzstück der spielübergreifenden Wirtschaft, kann durch den Einsatz von DRONE aus MIR M und HYDRA aus MIR4 erworben werden.

Die Vorabregistrierung ist derzeit auf der offiziellen Website möglich. Spieler, die sich vorab registrieren, können besondere Gegenstände erhalten und Missionen durch ein Luftabwurf-Ereignis abschließen, um das Game-Token DOGMA zu erwerben.

MIR M ist in mehr als 170 Ländern verfügbar und unterstützt 12 Sprachen. Mobil- (Android, iOS) und PC-Versionen werden zeitgleich veröffentlicht.

Für weitere Informationen über "MIR M: Vanguard and Vagabond" besuchen Sie die offizielle Website.

