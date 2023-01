Der DAX konnte am heutigen Montag kräftig ansteigen und im Tageshoch 14.830 Punkte erreichen. In der Folge sackte der DAX wieder etwas ab und ging bei 13.792 Punkten aus dem Handel. Direkt am Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 14.700 Punkten. Gelingt dem DAX hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben? Es kommt sehr viel auf die weitere Entwicklung im S&P 500 an. Der S&P 500 kann heute ebenfalls weiter ansteigen, bewegt sich aber immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...