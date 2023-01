Pierer Mobility gibt einen ersten Einblick in das abgelaufene Geschäftsjahr und stellt einen Umsatz zwischen 2.420 Mio. und 2.435 Mio. Euro in Aussicht, was einer Steigerung von rund 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Weiters rechnet der Vorstand mit einer EBIT-Marge zwischen 9 und 10 Prozent (bisherige EBIT-Marge Guidance 2022: 8 bis 10 Prozent). Mit 375.612 verkauften Motorrädern (Vorjahr: 332.881) im Geschäftsjahr 2022 erreichte Pierer Mobility mit einem Absatzplus von rund 13 Prozent das 12. Rekordjahr in Folge. In Europa lag der Absatz bei rund 130.000 Motorrädern und rund zwei Drittel der Motorräder (rd. 245.000) wurden in den Märkten außerhalb Europas, und hier insbesondere in Nordamerika, Indien und Australien, verkauft ....

