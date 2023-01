Die neuen Führungskräfte bringen Know-how in den Bereichen Produkt, Markteinführung, Benutzererfahrung und Personalentwicklung ein, um das Geschäft zu erweitern, den Wert für die Stakeholder zu steigern und den Markt zu konsolidieren

Cognite, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, gab heute die Ernennung von vier Führungskräften bekannt, die die Skalierungsmaßnahmen des Unternehmens in der nächsten Wachstumsphase leiten sollen. Die neuen Führungskräfte von Cognite sind Moe Tanabian, Chief Product Officer (CPO); Paul Lightfoot, SVP of User Experience; Emmanuelle Camus, President von Cognite EMEA; und Liat Berger, Chief Human Resources Officer (CHRO). Diese Führungspersönlichkeiten waren in zunehmend verantwortungsvollen Positionen bei Red Hat, Microsoft, Amazon, PTC und Aker Solutions tätig.

Girish Rishi, CEO von Cognite, sagte: "Der Aufbau eines leistungsstarken Teams und die Entwicklung unserer Talente haben höchste Priorität. Ich freue mich, diese Führungspersönlichkeiten begrüßen zu dürfen, die über vielfältige, globale Erfahrungen verfügen, darunter fundierte technische Kenntnisse und langjährige Tätigkeiten in Fortune-500-Unternehmen. Diese erfahrenen Führungskräfte werden uns dabei helfen, unser Engagement für Kunden und Partner weiter auszubauen, während wir gemeinsam das Problem der Verfügbarkeit von Industriedaten lösen, um Mehrwert zu schaffen."

Moe Tanabian, der neue Chief Product Officer von Cognite, ist für die Produktstrategie und ihre Umsetzung sowie für Produktmanagement, -design und -engineering zuständig. Er treibt seit fast drei Jahrzehnten Innovationen in groß angelegtem Maßstab voran, insbesondere in den Bereichen Softwareprodukte, KI, ML und IoT. Tanabian war zuletzt als Vice President und General Manager von Azure Light Edge bei Microsoft tätig, wo er für Microsofts Produktportfolio in den Bereichen IoT, OT und eingebettete Industrieprodukte einen Gewinn von mehr als 2 Milliarden US-Dollar erzielte. Vor seiner Tätigkeit bei Microsoft arbeitete Tanabian bei Samsung als Vice President of Smart Products and IoT sowie bei Amazon, wo er die Entwicklung und Bereitstellung des Amazon Android Appstore für Kindle Fire und Amazon Phone Geräte leitete. Tanabian erwarb einen Master-Abschluss in System- und Computertechnik an der Carleton University in Ottawa, Ontario, und einen MBA an der School of Business der Queen's University in Kingston, Ontario.

Liat Berger wird als neue CHRO fungieren. Sie verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Personalführung in globalen Unternehmen mit mehreren Standorten und wird dabei helfen, die Skalierungsstrategie von Cognite vorantreiben. Sie war die letzten zehn Jahre bei Aker Solutions tätig, zuletzt als Senior Vice President of People and Organization, Corporate, wo sie sich auf die Geschäftsstrategie konzentrierte. Dazu unterstützte sie Führungskräfte bei der Identifizierung, Priorisierung und dem Aufbau von organisatorischen Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Strukturen, die für die Veränderungsplanung erforderlich sind. Außerdem war sie Leiterin der P&O-Abteilung der Subsea-Organisation von Aker Solutions, die 4.500 Mitarbeiter an 10 verschiedenen Standorten auf vier Kontinenten beschäftigte. Berger ist Expertin für den Aufbau und die Balance globaler Unternehmen unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten und wird eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum geht, die globale Belegschaft von Cognite zu stärken. Sie hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universidade Federal do Parana erworben und sich auf Gruppendynamik und Personalmanagement spezialisiert.

Emmanuelle Camus wird President von Cognite EMEA. Ihre Hauptaufgabe wird darin bestehen, das Wachstum von Cognite zu beschleunigen und die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Industriesoftware in der EMEA-Region in den Bereichen Energie, Kraftwerke, Clean Tech und Fertigung zu stärken. Vor ihrem Wechsel zu Cognite war Camus 25 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen mit dem Schwerpunkt Business Transformation bei PTC tätig, zuletzt als Senior Vice President of Alliances EMEAI. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Förderung exponentiellen Wachstums in Europa und Indien durch B2B-Vertrieb und die Nutzung strategischer Allianzen und Partner sowie über eine solide Erfolgsbilanz bei der Lösung von Herausforderungen in den Bereichen Industrie 4.0, digitale Transformation, soziale Verantwortung von Unternehmen sowie Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration. Sie ist Absolventin der NEOMA Business School.

Paul Lightfoot wird Tanabian als neuer Senior Vice President of User Experience unterstützen, da Cognite das Engagement im Bereich Produktdesign verdoppelt, um den Kunden zu ermöglichen, die Anzahl der datenkundigen Industrieexperten in ihren Unternehmen exponentiell zu erhöhen. In seiner Rolle wird Lightfoot die Initiativen bezüglich Vision und Strategie für Produktdesign von Cognite leiten und diese an die sich dynamisch entwickelnden Anforderungen anpassen, da die OT-Branche nun softwaredefiniert ist und sich zu einer Verschmelzung von physischen und digitalen Welten im großen Maßstab entwickelt. Zuvor hatte er Führungspositionen im Bereich Produktdesign bei mehreren wachstumsstarken Technologieunternehmen inne. Zuletzt baute er als Global Director, User Experience Product Design Team, die Produktdesign-/Benutzererfahrungspraxis bei Red Hat auf. Paul bringt seine Leidenschaft für die Pflege und Entwicklung einer kundenorientierten Unternehmenskultur in diese Rolle ein, ebenso wie seine Führungsqualitäten im Produktmanagement und seinen Fokus auf die Entdeckung und Entwicklung von Produkt-Markt-Fit. Paul erwarb einen Abschluss in Managementinformationssystemen an der Bridgewater State University.

Über Cognite

Cognite ist ein globales industrielles SaaS-Unternehmen, das mit einer klaren Vision gegründet wurde: Industrieunternehmen schnell mit kontextualisierten, vertrauenswürdigen und zugänglichen Daten zu versorgen, um die umfassende digitale Transformation von anlagenintensiven Industrien auf der ganzen Welt voranzutreiben. Unsere zentrale Industrial DataOps-Plattform, Cognite Data Fusion®, ermöglicht es Nutzern von Industriedaten und -domänen, schnell und sicher zusammenzuarbeiten, um industrielle KI-Lösungen und -Anwendungen zu entwickeln, zu operationalisieren und zu skalieren, um sowohl Rentabilität als auch Nachhaltigkeit zu erzielen. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

