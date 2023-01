Tipps und Tricks für den Einstieg an der BörseMünchen im Januar 2023. Aller Anfang ist schwer: Obwohl viele Menschen sich immer wieder vornehmen, sich gründlicher mit dem Thema Geldanlage auseinanderzusetzen, machen sie es letztendlich doch nicht. "Oftmals liegt es nicht nur an unserem inneren Schweinehund, dass wir uns in Finanzangelegenheiten nicht aufraffen können. Viele Menschen wissen tatsächlich nicht, wo sie anfangen sollen. Denn insbesondere in Deutschland ist der Aktienhandel in der breiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...