Vancouver, British Columbia - 9. Januar 2023 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich, die Ernennung von David Garofalo als Director und Co-Chairman des Unternehmens bekannt zu geben.

Amir Adnani, Gründer und Co-Vorsitzender von GoldMining, kommentierte: "David bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Goldminenindustrie mit, einschließlich der Leitung der größten Fusion in der Geschichte der Goldindustrie zwischen Goldcorp und Newmont. Seine Ergänzung unseres Führungsteams wird von unschätzbarem Wert sein, da wir unsere Wertschöpfungsstrategie fortsetzen, zu der in letzter Zeit auch der erfolgreiche Börsengang von Gold Royalty und die kürzliche Optionierung des Almaden-Projekts gehörten."

Er fügte hinzu: "David ist seit 2020 Mitglied unseres Beirats, in dem wir gemeinsam den Börsengang von Gold Royalty im Jahr 2021 vollzogen haben. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit David als Co-Vorsitzender, während wir unsere Strategie weiter umsetzen. "

Herr Garofalo hat in den letzten 30 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Rohstoffsektor gearbeitet. Er war seit August 2020 Chairman & CEO von Gold Royalty Corp., von 2016 bis 2019 President und CEO von Goldcorp Inc., von 2010 bis 2015 President & CEO von Hudbay Minerals Inc., von 1998 bis 2010 Senior Vice President, Finance & CFO von Agnico-Eagle Limited und von 1990 bis 1998 als Schatzmeister und in verschiedenen anderen Finanzfunktionen bei Inmet Mining Corporation tätig.

David wurde 2012 von The Northern Miner zur Bergbau-Person des Jahres und 2009 von Financial Executives International Canada zum CFO des Jahres in Kanada ernannt. Als Absolvent der University of Toronto (B.Comm.) ist er außerdem FCPA, FCA, ICD.D. Er ist außerdem im Vorstand des Vancouver Board of Trade und des Vancouver Symphony Orchestra tätig.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining heute ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch mehr als 21 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Ko-Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen widerspiegeln, einschließlich Aussagen über die Strategien und Zukunftspläne des Unternehmens, einschließlich des geplanten Börsengangs von U.S. GoldMining Inc. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken, schwankenden Metallpreisen, wirtschaftlichen Bedingungen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung verbunden sind. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMining?s Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2021 zu Ende gegangene Jahr und in anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68787Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68787&tr=1



