Tesla hat die Preise für seine Elektroautos Model 3 und Y in China innerhalb weniger Monate um bis zu 24 Prozent gesenkt - was vielen Käufer:innen gar nicht gefällt. Hunderte protestierten am Wochenende vor Tesla-Filialen. Die offenbar stark sinkende Nachfrage sowie harte Konkurrenz scheinen in China aktuell zu einem wahren Preiskampf zu führen. Tesla etwa senkte die Preise kräftig. Nicht alle finden das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...