Dr. Richard Michaud, President und CEO von New Frontier Advisors LLC, gab heute die Veröffentlichung seines neuesten Forschungsberichts über Theorie und Praxis im Bereich Vermögensverwaltung bekannt: Finance's Wrong Turns: Ein neues Rahmenwerk für Finanzmärkte, Vermögensverwaltung und Sozialwissenschaft, veröffentlicht von Palgrave Macmillan.

Es besteht eine grundlegende Krise in der Finanztheorie und der professionellen Anlagepraxis. Es gibt nur wenig Anzeichen, dass aktive Anlagestrategien und traditionelle quantitative Investment-Technologien überlegene risikoadjustierte, kostenbereinigte Renditen für alle investitionsrelevanten Anlagezeiträume bereitstellen können. Die Investoren übernehmen oftmals den minimalen Cost-No-Information-Index oder regelbasierte Faktor-Fonds-Anlagemöglichkeiten. Weshalb ignorieren Investoren zunehmend die professionelle Vermögensverwaltung? Lässt sich professionelle Vermögensverwaltung noch rechtfertigen?

Die Wirtschafts- und Finanztheorie ist seit mehr als 60 Jahren fehlerhaft und grundlegende Ursache für die hartnäckige Ineffektivität der professionellen Vermögensverwaltung. Mathematische Axiome, die angaben, die rationale Wirtschaftstheorie neu zu definieren, gelten nun als nachweislich unvereinbar mit persistierenden Mustern einer rationalen menschlichen Entscheidungsfindung. Im Wesentlichen benötigt die Finanz- und Sozialwissenschaft noch eine Absicherung, bevor sie einen produktiveren und nützlicheren Pfad einschlagen kann.

Eine neue Beurteilung des soziologischen Kontextes der Wirtschafts- und Finanztheorie gegenüber agentenbasierter Modellierung, Innovationen in der Präferenztheorie und einem neuen Kontext für den Erwartungsnutzen führt zu einem neuartigen Verständnis moderner Aktienmärkte als Finanzintermediär und einzigartiges und geeignetes Rahmenwerk für das Erreichen langfristiger Anlageziele. Das Endergebnis ist ein menschlicherer soziologischer Kontext für die Finanz- und Wirtschaftstheorie und eine verbesserte Anlagepraxis.

Finance's Wrong Turns verwendet das ökonomische Rahmenwerk, das an den meisten wirtschaftwissenschaftlichen Fakultäten und im Rahmen professioneller Präsentationen gelehrt wird, um neues Licht auf die Begrenzungen traditioneller Instrumente der quantitativen Vermögensverwaltung zu werfen. In allgemein verständlicher Sprache ausgedrückt setzt sich Dr. Richard Michaud für moderne statistische Instrumente und in den USA patentierte Methodologien und Innovationen ein, um die Portfoliooptimierung und die Verfahren zur Verbesserung des professionellen Geldmanagements neu zu definieren.

Über den Autor Dr. Richard Michaud ist President, Gründer und CEO von New Frontier Advisors. Er erwarb seinen Ph.D. in Mathematik und Statistik an der Boston University und lehrt Investmentmanagement an der Columbia University. Seine Forschung und Beratungstätigkeit konzentrieren sich auf Vermögensallokation, Anlagestrategien, globale Vermögensverwaltung, Optimierung, Aktienbewertung und Handelskosten. Er ist Autor von Efficient Asset Management (Harvard 1998, 2nd ed. Oxford 2008 with Robert Michaud), Investment Styles, Market Anomalies und Global Stock Selection (CFA Research Monograph 1999) und mehr als 60 veröffentlichten Zeitschriftenaufsätzen, Manuskripten und Weißbüchern, verfügbar unter SRN.com und Researchgate.com und auf der Website www.newfrontieradvisors.com. Er ist Mitinhaber von vier US-Patenten in den Bereichen Portfoliooptimierung und Vermögensverwaltung, ein Graham und Dodd Scroll Gewinner für seine Arbeit zur Optimierung, ein ehemaliges Mitglied des redaktionellen Beirats des Financial Analysts Journal, Mitherausgeber des Journal of Investment Management und ehemaliger Leiter der "Q" Group. Die Forschung von Dr. Michaud wurde jüngst in WatersTechnology 2019: "Rebel Math" porträtiert. Zu seinen beachtenswerten Presseartikeln zählen Institutional Investor 2010: Modern Portfolio Theory's Evolutionary Road und Pensions Investments 2003 "Markowitz says Michaud has built a better mousetrap

New Frontier New Frontier Advisors, LLC ist ein in Boston im US-Bundesstaat Masssachusetts ansässiges Vermögensverwaltungsunternehmen in Privatbesitz. New Frontier optimiert die Anlageportfolios für Finanzberater und ihre Kunden, sodass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre finanziellen Ziele erreichen werden. New Frontier wurde im Jahr 1999 gegründet und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 4,5 Billionen US-Dollar. Als ein führendes Unternehmen im Bereich Portfoliooptimierung und als erster ETF-Stratege war New Frontier Vorreiter für den Aufbau von Portfolios, die börsengehandelte Fonds (ETFs) nutzen. Durch Verwendung unserer Forschungsergebnisse, patentierter Investment-Technologie bei der Portfoliooptimierung und der Neugewichtung sowie bewährter Anlageprozesse sind wir bestrebt, die effektivsten risikogesteuerten Portfolios für unsere Kunden zu entwickeln.

