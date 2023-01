DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Der vom Lufthansa-Vorstand lang ersehnte Einstieg bei der italienischen Staatsairline ITA steht kurz bevor. Zwar können alle Bieter erneut Offerten vorlegen. Ein Dekret, das die neue italienische Regierung kürzlich verabschiedete, ist aber in vielen Punkten auf die Lufthansa als Bieter zugeschnitten. Es werde nicht mehr lange bis zu einer ersten Absichtserklärung dauern, heißt es in Branchenkreisen. Die Lufthansa-Spitze um CEO Carsten Spohr will mit ITA und dem Drehkreuz Rom das Geschäft im Süden ausbauen. Italien ist der zweitgrößte Markt in Europa. (Handelsblatt)

LINDE - Der Industriekonzern stößt vor der außerordentlichen Hauptversammlung am 18. Januar mit seinen Plänen zum Delisting in Frankfurt auf Widerstand von großen deutschen Fondsgesellschaften. Union Investment will "einen starken Finanzplatz" und hat "kein Interesse am Ausbluten der obersten Börsenliga", wie Fondsmanager Arne Rautenberg im Gespräch mit der Börsen-Zeitung sagt. Die Fondsgesellschaft hat 2,5 Milliarden Euro in Linde-Aktien investiert und würde vom angekündigten Dax-Abschied des Konzerns, der künftig nur noch an der New Yorker Börse notiert sein will, unmittelbar betroffen. (Börsen-Zeitung, FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2023 00:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.