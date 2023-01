DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Zur Bekämpfung der Inflation wird die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen nach Ansicht der Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, auf über 5 Prozent hieven. "Ich glaube, irgendetwas über 5 ist nach meinem Dafürhalten absolut wahrscheinlich", sagte sie im Interview mit dem Wall Street Journal. Die Notenbank sei in der "kniffligeren" zweiten Phase des Straffungszyklus angekommen.

Die erste Phase beinhaltete laut Daly die Anhebung der Zinsen in einem Tempo, bei dem das Wirtschaftswachstum nicht mehr unterstützt werde. Vergangenes Jahr hat die Fed die Zinsen insgesamt um 425 Basispunkte erhöht. In der nächsten Phase gehe es darum, die Zinsen gerade ausreichend stark zu steigern und daran festzuhalten, um die Wirtschaft so zu verlangsamen, dass die Inflation sinkt. Es werde schwierig, diesen Zinssatz zu finden, so Daly weiter. Aber die Fed müsse dranbleiben, "bis der Job erledigt ist".

Sie wollte sich nicht festlegen, ob sie für die nächste Sitzung am 31. Januar und 1. Februar einen Zinsschritt um 50 Basispunkte oder eine Verlangsamung des Tempos auf 25 Basispunkte befürwortet. Beide Optionen kämen auf dem Tisch, und die Fed werde die Konjunkturdaten, die bis dahin noch veröffentlicht werden, genau prüfen.

Im Dezember hatte die Fed den Leitzins um 50 Basispunkte auf 4,25 bis 4,50 Prozent erhöht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/About You Holding SE, Ergebnis 3Q

15:00 DE/Audi AG, Absatzzahlen 2022

17:45 NL/Airbus SE, Auftragseingang und Auslieferungen 2022 (18:30 Telefonkonferenz)

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/BMW AG, Absatzzahlen 2022

- DE/Mercedes-Benz Group AG, Absatzzahlen 2022

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- NL/Shop Apotheke Europe NV, Jahresumsatz

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,6% gg Vm -US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.767,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 3.904,00 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 11.148,50 -0,3% Nikkei-225 26.154,71 +0,7% Schanghai-Composite 3.170,41 -0,2% Hang-Seng-Index 21.316,02 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 136,76 -18 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 14.792,83 +1,3% DAX-Future 14.790,00 +0,4% XDAX 14.729,04 +0,4% MDAX 27.560,89 +2,2% TecDAX 3.091,65 +2,1% EuroStoxx50 4.068,62 +1,3% Stoxx50 3.842,54 +0,7% Dow-Jones 33.517,65 -0,3% S&P-500-Index 3.892,09 -0,1% Nasdaq-Comp. 10.635,65 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,94 -41

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem wenig veränderten Aktienmarkt rechnen Händler am Dienstag. Der DAX zeigt sich am Morgen um die Marke von 14.780 Punkten. Die Grundtendenz an den Börsen wird als "konjunkturoptimistisch" beschrieben, allerdings werfen die monatlichen US-Inflationsdaten (CPI) am Donnerstag ihren Schatten voraus. Sollten sie höher als befürchtet ausfallen, würden die Sorgen über einen stringenteren Zinserhöhungspfad der US-Notenbank wieder aufkommen. "Der Markt ignoriert trotz immer wieder klarer Worte der Fed, was sie sagt", wunderte sich schon am Vortag ein Händler. Aktuell gingen die Marktpreise im Großen und Ganzen von einem terminalen Zinshöhepunkt von um die 5 Prozent aus - und das obwohl Fed-Mitglied Neel Kashkari bereits klar eine 5,4-Prozent-Marke als sinnvoll genannt hatte. Edward Moya von Oanda stellt fest, dass einige Marktteilnehmer zum Jahresende sogar eine Zinssenkung für möglich halten.

Das negative Überraschungspotenzial wird demzufolge als hoch gesehen. Viele US-Banken hatten daher bereits gewarnt, dass der Markt einen Rückschlag erleiden könnte. Mit großem Interesse wird daher auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag geblickt. Er spricht auf einer Konferenz der Riksbank in Schweden. Auch EZB-Direktorin Isabel Schnabel tritt dort auf. Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage noch dünn. Im Fokus stehen unter anderem Auftragseingänge bei Airbus und die Jahresabsatzzahlen der Autohersteller.

RÜCKBLICK: Fest - Europas Börsen haben zu Wochenbeginn an die Jahresauftaktrally angeknüpft. Nach dem günstigen US-Arbeitsmarktbericht und den extrem schwachen ISM-Daten vom Freitag wurden die Zinssorgen an den Märkten weiter gedämpft. Gefragt waren Bauwerte, Technologie-Aktien und Basic Resources, deren Stoxx-Branchenindizes bis zu 3,4 Prozent stiegen. Dagegen gaben die Indizes der Versorger sowie der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien etwas nach. Monte dei Paschi gewannen 11,7 Prozent. Stützend wirkte ein Interview von CEO Luigi Lovaglio in Il Sole 24 Ore. Nach der erfolgreichen 2,5 Milliarden Euro schweren Rekapitalisierung hat sich Lovaglio zuversichtlich zu den Aussichten der Bank geäußert. Astrazeneca verloren 0,5 Prozent nach der Übernahme des US-Biotechnologie-Unternehmens Cincor für einen Gesamtbetrag von bis zu 1,8 Milliarden Dollar.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Süss Microtec gewannen 8,6 Prozent. Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 wird voraussichtlich zwischen 295 und 300 Millionen Euro liegen und damit über der Markterwartung, die laut Süss bei 272 Millionen Euro liegt. Auch die EBIT-Marge dürfte über der Konsensschätzung liegen. Bayer legten um 2,6 Prozent zu. Der US-Investor Inclusive Capital Partners, hinter dem laut Financial Times der aktivistische Investor Jeff Ubben steht, hält einer Stimmrechtsmitteilung zufolge eine Beteiligung unter 1 Prozent an Bayer im Wert von mehr als 400 Millionen Euro. Der Konzern sucht Informanten zufolge einen neuen CEO, der den 2024 ausscheidenden Werner Baumann ablösen soll, schreibt die FT. Sartorius (+5,8%) waren einer der Verlierer im vergangenen Jahr und dürften Nachholbedarf haben. Ähnlich bei Vonovia (+3,6%). Curevac (+35,2%) setzten ihre Erholung fort. Nach positiven Studienergebnissen hatte Jefferies die Aktie zum Kauf empfohlen. Zudem bekommt Curevac mit dem Sanofi-Manager Alexander Zehnder zum 1. April einen neuen Chef.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief ohne auffallende Kursbewegungen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die Börsen kamen im Verlauf von zum Teil deutlichen Aufschlägen immer weiter zurück. Nachlassende Zinssorgen und die Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft hatten die Kurse zuletzt angeschoben. Die nachlassenden Zinsängste wurden vor allem durch schwache Daten zu den Auftragseingängen der US-Industrie und einem ebenso mauen ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor gestützt. Dies hatte die Hoffnung verstärkt, die US-Notenbank werde das Zinserhöhungstempo drosseln, was ein Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession vermeiden könnte. Mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember werden erst am Donnerstag wieder wichtige Daten veröffentlicht. Goldman Sachs (+1,4%) könnte diese Woche eine der größten Runden an Stellenstreichungen in der Firmengeschichte lancieren. Mehr als 3.000 Stellen sollen wegfallen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag. Ein Sprecher des Unternehmens lehnte eine Stellungnahme ab. Nach einer Umsatzwarnung des Kaufhausbetreiber Macy's standen dessen Aktien sowie die von Wettbewerbern unter Druck. Macy's büßten 7,7 Prozent ein. Kohl's und Nordstrom verloren im Gefolge 3,4 bzw. 1,6 Prozent. Die Aktie von Cincor Pharma haussierten um 144 Prozent. Astrazeneca erwirbt das biopharmazeutische Unternehmen. Die Transaktion hat laut Mitteilung einen Wert bis zu 1,8 Milliarden Dollar. Lululemon Athletica fielen um 9,3 Prozent. Der Einzelhändler für Freizeitbekleidung hat die Margenprognose für das vierte Quartal gesenkt. Allerdings wurde die Nettoumsatzprognose angehoben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,21 -7,1 4,28 -21,2 5 Jahre 3,67 -3,5 3,70 -33,3 7 Jahre 3,60 -4,1 3,64 -37,2 10 Jahre 3,53 -3,2 3,56 -35,2 30 Jahre 3,66 -2,2 3,69 -30,6

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach dem Einbruch am Freitag erneut etwas nach. Eine zwischenzeitliche Erholung konnte nicht behauptet werden. Die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen sorgte hier weiter für Abgaben. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 3,2 Basispunkte auf 3,53 Prozent nach unten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.23 Uhr Fr, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,0737 +0,0% 1,0677 1,0608 +0,3% EUR/JPY 141,59 +0,0% 140,80 140,46 +0,9% EUR/CHF 0,9893 +0,1% 0,9879 0,9870 -0,0% EUR/GBP 0,8825 +0,2% 0,8789 0,8804 -0,3% USD/JPY 131,88 -0,0% 131,84 132,41 +0,6% GBP/USD 1,2167 -0,1% 1,2144 1,2050 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,7768 -0,1% 6,7862 6,8432 -2,2% Bitcoin BTC/USD 17.216,76 +0,1% 17.197,93 16.805,06 +3,7%

Der Dollar gab weiter nach, der Dollar-Index verlor 0,7 Prozent. Nachdem zunächst die US-Arbeitsmarktdaten überwiegend positiv für den Dollar gewirkt hätten, weil sie Spekulationen über stärkere Zinserhöhungen genährt hätten, habe dann insbesondere der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe die Dollar-Party verhagelt, so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Selbst wenn eine konjunkturelle Abschwächung den Arbeitsmarkt nicht oder nur sehr wenig treffen sollte, bleibe die Frage, wie die Fed in solch einem Umfeld agieren werde.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,22 74,63 -0,5% -0,41 -7,5% Brent/ICE 79,12 79,65 -0,7% -0,53 -8,0%

Am Ölmarkt erholten sich die Notierungen für Brent und WTI nach den kräftigen Abgaben der Vorwoche um jeweils 1,4 Prozent. Hintergrund war, dass China im Rahmen seiner neuen Covid-19-Politik zum ersten Mal seit drei Jahren seine Grenzen für den Reiseverkehr geöffnet hat. Auch die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen seitens der Fed und ein schwächerer Dollar stützten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,75 1.871,80 +0,1% +0,95 +2,7% Silber (Spot) 23,57 23,66 -0,4% -0,09 -1,7% Platin (Spot) 1.083,00 1.081,25 +0,2% +1,75 +1,4% Kupfer-Future 4,00 4,03 -0,6% -0,02 +5,1%

Der Goldpreis baute sein Plus vom Freitag leicht aus. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent. Hier stützten der weiter nachgebende Dollar und die sinkenden Renditen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-POLITIK

In zeitweise von US-Präsident Joe Biden als Büro genutzten Räumlichkeiten einer Denkfabrik sind vertrauliche Dokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama gefunden worden. Bidens Anwälte hätten die Dokumente im vergangenen November entdeckt und sie dem zuständigen Nationalarchiv übergeben, sagte Bidens Sonderermittler Richard Sauber am Montag (Ortszeit). Es handle sich um eine "kleine Anzahl" vertraulicher Dokumente, sagte Sauber. Im vergangenen August hatten Ermittler bei einer Durchsuchung im privaten Anwesen von Bidens Vorgänger Donald Trump mehr als 100 vertrauliche Regierungsdokumente beschlagnahmt.

GELDPOLITIK USA

ADLER REAL ESTATE

Der krisengeschüttelte Wohnimmobilienkonzern Adler steht mit gerichtlicher Hilfe vor der Verpflichtung eines Abschlussprüfers für seine Tochtergesellschaft Adler Real Estate. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Amtsgericht Berlin Charlottenburg die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses 2022 der Adler Real Estate AG bestellt. Es sei aber unklar, ob KPMG das Prüfungsmandat annehmen wird.

MUNICH RE

Die Versicherungswirtschaft hat auch 2022 mit einem hohen Aufkommen an Schäden aus Naturkatastrophen zu kämpfen gehabt. Die Gesamtschäden beliefen sich auf rund 270 Milliarden US-Dollar, wovon etwa 120 Milliarden Dollar versichert waren, wie aus der Naturkatastrophenbilanz des Rückversicherers Munich Re hervorgeht. 2021 waren versicherte Schäden von ebenfalls 120 Milliarden Dollar angefallen, wobei die Gesamtschadenbelastung mit 320 Milliarden damals deutlich höher lag.

IPO NEON EQUITY

Die Neon Equity AG geht zunächst in Düsseldorf an die Börse. Wie die Investmentgesellschaft mitteilte, sollen am 13. Januar sämtliche rund 40 Millionen bestehenden Stammaktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Zeitnah sollen die Neon-Aktien auch auf der Handelsplattform Xetra der Deutschen Börse gelistet werden. Der konkrete Preis stehe noch nicht fest, weil das Angebot über die Börse erfolge.

ENGIE

Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Belgien und der französische Stromversorger Engie auf eine Verlängerung der Laufzeit von zwei Atomreaktoren um zehn Jahre geeinigt. Der belgische Regierungschef Alexander De Croo sagte, dass "die Arbeiten für die Erweiterung der beiden jüngsten Reaktoren morgen beginnen können". Engie erklärte, die "Grundsatzvereinbarung" stelle "einen wichtigen Schritt dar" und ebne den Weg für "umfassende Vereinbarungen in den kommenden Monaten".

LUKOIL

Der russische Öl-Riese hat zugestimmt, seine Raffinerie in Sizilien zu verkaufen. Vorbehaltlich der Zustimmung der italienischen Regierung, die die Raffinerie Ende vergangenen Jahres vorerst unter staatliche Kontrolle gestellt hatte, werde die Raffinerie an G.O.I. Energy verkauft, teilte Lukoil am Montag mit. Das Unternehmen gehört einem Fonds aus Zypern. Die Isab-Raffinerie auf Sizilien ist eine der größten Europas.

COCA-COLA / PEPSICO

Die US-Federal Trade Commission hat einem Medienbericht zufolge eine Voruntersuchung wegen möglicher Preisdiskriminierung durch Coca-Cola und Pepsico eingeleitet. Wie die Zeitung Politico mit Verweis auf vier Informanten berichtet, bezieht sich die US-Wettbewerbsbehörde in ihren Ermittlungen auf mögliche Verstöße gegen ein wenig genutztes Gesetz aus dem Jahr 1936. Dieses verbiete es Lieferanten, große Einzelhändler gegenüber kleineren Unternehmen bevorzugt zu behandeln, indem sie ihnen niedrigere Preise anbieten.

GE HEALTHCARE

Das GE-Spinoff GE Healthcare will sich durch einen Zukauf verstärken. Wie die GE Healthcare Technologies Inc mitteilte, übernimmt sie das auf Strahlentherapie spezialisierte französische Medizintechnikunternehmen Imactis.

