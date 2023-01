Im Tagesverlauf dürften Anleger auf Äusserungen zur Geldpolitik achten. Die schwedische Notenbank hält eine hochrangig besetzte Konferenz ab.Frankfurt - Der Euro hat sich zum US-Dollar am Dienstagmorgen in der Nähe seines am Vortag markierten Halbjahreshochs gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0733 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Wochenstart war der Euro mit 1,0761 Dollar auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen. Zum Franken hat sich der Euro über Nacht wenig bewegt und wird derzeit zu...

