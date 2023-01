Engie hat sich mit Belgien auf eine Verlängerung der Laufzeit von zwei Atomreaktoren um zehn Jahre geeinigt Lukoil hat zugestimmt, seine Raffinerie in Sizilien zu verkaufen Die Neon Equity AG geht zunächst am 13. Januar in Düsseldorf an die Börse Adler Real Estate: Gerichtliche Bestellung der KPMG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 Der aktivistische Investor, der bei Bayer eingestiegen ist, fordert bei Suche nach einem Nachfolger für Bayer-Chef Werner Baumann einen externen Kandidaten (FT) SFC Energy erhält Folgeauftrag von kanadischem Ölkonzern im Wert von mehr als CAD 5,3 Mio Munich Re: Naturkatastrophenschäden auch 2022 auf hohem Niveau paragon beschließt Rückerwerbsangebot von bis zu CHF 10 Mio in Bezug auf ihre ausstehende CHF 21 Mio Anleihe Guten ...

