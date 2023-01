Toronto (ots/PRNewswire) -Ein Ingear-Getriebe soll für ein zukünftiges Suzuki-Elektrofahrzeug entwickelt werdenInmotive hat eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit Suzuki unterzeichnet, um ein Ingear-Zweigang-EV-Getriebe für ein zukünftiges Suzuki-Elektrofahrzeug zu entwickeln."Diese Partnerschaft mit Suzuki ist ein Beispiel für den Wert, den das Ingear-Zweiganggetriebe für Elektrofahrzeuge bringen kann, einschließlich Verbesserungen bei Kosten, Reichweite, Leistung und Effizienz", sagte Paul Bottero, CEO von Inmotive. "Die gemeinsame Entwicklung unserer Technologie für ein zukünftiges Suzuki-Fahrzeug ist ein großer Schritt in Richtung Kommerzialisierung und Verwirklichung der Vision von Inmotive, die weltweite Entwicklung zu einer erschwinglichen emissionsfreien Mobilität zu beschleunigen."Das Ingear ist das weltweit effizienteste Zweiganggetriebe, das speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Durch sein kompaktes und einfaches Design kann das Ingear die Kosten, Reichweite und Effizienz von Elektrofahrzeugen verbessern. Ein Ingear kann die Reichweite des Elektrofahrzeugs um bis zu 15 % verlängern und die Beschleunigung um bis zu 15 % verbessern. Seine patentierte Geometrie sorgt für eine sanfte und ruhige Fahrt.Informationen zu Inmotive Inc.Inmotive ist der in Kanada ansässige Erfinder des Ingear, einer hocheffizienten Antriebsstrangtechnologie mit mehreren Geschwindigkeitsstufen für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Ingear vergrößert die Reichweite von Elektrofahrzeugen bei sehr geringen Zusatzkosten und geringem Gewicht und bietet gleichzeitig ein kontinuierliches Drehmoment bei sanften Schaltvorgängen. Sein äußerst zuverlässiges Design erhöht außerdem das Drehmoment, die Beschleunigung, die Steigfähigkeit und die Höchstgeschwindigkeit und ist durch 18 erteilte Patente und 17 angemeldete Patente geschützt. Der Hauptsitz von Inmotive befindet sich in Toronto, Kanada, und das Unternehmen hat zudem Niederlassungen in Europa und China. Weitere Informationen finden Sie auf www.inmotive.com.Informationen zur Suzuki Motor CorporationSuzuki richtet sich nach dem Firmenmotto "Entwickle Produkte mit hohem Wert, indem du dich auf den Kunden konzentrierst" und bietet derzeit Produkte in drei Mobilitätskategorien an - Automobile, Motorräder und Außenbordmotoren. Das Unternehmen will für die Menschen unentbehrlich bleiben, indem es sich ihren Lebensweisen anpasst und ihnen Mobilität bietet.bpopa@mbe.groupMedienkontakt:Brittney PopaMBE Group im Namen von Inmotive(231) 675-1692bpopa@mbe.groupLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1979032/Inmotive_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/inmotive-schlieWt-mit-suzuki-eine-vereinbarung-zur-gemeinsamen-weiterentwicklung-und-einfuhrung-seines-ingear-zweiganggetriebes-fur-elektrofahrzeuge-301717096.htmlOriginal-Content von: Inmotive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148503/5412466