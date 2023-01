Asunción, Paraguay (ots) -Das Mineralwasser Nyne (abgeleitet vom englischen Wort für die Zahl Neun) kommt aus dem südamerikanischen Paraguay, ist inzwischen aber bereits in vielen Ländern der Welt sehr beliebt. Es zeichnet sich durch seinen samtig-seidenen Geschmack und vor allem durch einen natürlichen pH-Wert von 9,6 aus. Das besondere Wasser, reich an Mineralien und besonders an Silizium, von Natur aus basisch, soll bald auch in Deutschland erhältlich sein - das zumindest erklärte Geschäftsführer Carsten Pfau kürzlich während eines Interviews.Der enorm schnell wachsende Markt für basisches Wasser unterteilte sich zuletzt in Marken, die den pH-Wert künstlich erhöhen und solche, die auf einen natürlich hohen pH-Wert setzen. Letzteres wird vor allem in den USA, wo sich basische Ernährung gerade zu einem Megatrend entwickelt, als sehr viel wertvoller erachtet und erzielt höhere Verkaufspreise."Nichts geht am Ende über die Natur, und da sind wir mit Nyne bei einem natürlichen pH-Wert von 9,6 ganz vorne dabei", so Carsten Pfau. Die Markteinführung in Deutschland ist für Mitte des Jahres 2023 geplant.Pressekontakt:Nyne Waters S.A.Cruz del Defensor 13021885 AsunciónParaguayinfo@nynewater.comOriginal-Content von: Nyne Waters S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165936/5412457