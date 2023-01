DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor hat seinen Umsatz im Dezember deutlich gesteigert. Wie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) mitteilte, kletterten die Erlöse um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 192,6 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 5,9 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vormonat habe sich allerdings ein Umsatzrückgang um 13,5 Prozent ergeben. Bezogen auf das Gesamtjahr 2022 erzielte das Unternehmen den weiteren Angaben zufolge ein Erlösplus von 43 Prozent auf 2,26 Billionen Taiwan-Dollar. Weitere Details zur Umsatzentwicklung nannte das Unternehmen nicht.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.907,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.164,25 -0,2% Nikkei-225 26.175,56 +0,8% Hang-Seng-Index 21.312,85 -0,4% Kospi 2.351,31 +0,0% Schanghai-Composite 3.169,41 -0,2% S&P/ASX 200 7.131,00 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den geht wieder die Zinssorge um - die Indizes geben nach. Aussagen aus dem Kreise der Fed, wonach die Leitzinsen aller Voraussicht nach über 5 Prozent stiegen, belasten. Ganz neu und völlig überraschend ist diese Erkenntnis nicht, gleichwohl fehlen neue Impulse. Das Inflations- und Zinsthema wird zudem von japanischen Daten weiter am Köcheln gehalten, denn in Japan sind die Kernverbraucherpreise in Tokio im Dezember deutlicher als gedacht gestiegen. Vor der für den Nachmittag angesetzten Rede von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell gebe es eine gewisse Bereitschaft für Gewinnmitnahmen, heißt es. In China geben die Börsen leicht nach. Laut ANZ-Volkswirt Xing Zhaopeng dürften die in der Coronapandemie aufgelaufenen Ersparnisse der chinesischen Verbraucher nicht zu einem verstärken Konsum 2023 führen. In Tokio, wo am Vortag nicht gehandelt worden war, steigt der Nikkei-225 mit Nachholbedarf. Eisai gewinnen 7,6 Prozent, die FDA hat ein Alzheimer-Präparat des Unternehmens zugelassen. Keikaku geben hingegen 7,3 Prozent ab nach einem Gewinneinbruch. In Südkorea ziehen LG Energy Solution um 3,9 Prozent an, neue Berichte über eine Partnerschaft mit Ford Motor in der Türkei stützen.

US-NACHBÖRSE

Agilent Technologies teilte einen 2 Milliarden US-Dollar schweren Aktienrückkauf mit. Die Titel legten um 0,8 Prozent zu. Danaher (+1,5%) erwartet im vierten Quartal ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die Markterwartung war von einem Umsatzrückgang ausgegangenen. Der Kurs des Pennystocks Vyne Therapeutics schoss um 92,7 Prozent empor. Der erste Vitiligo-Patient wurde in einer klinischen Studie mit dem Wirkstoffkandidat VYN201 behandelt. Frontline legten um 14,8 Prozent zu, der Spezialist für Rohöltransporte hat die Fusion über einen Aktientausch mit Euronav gekündigt. Berkeley Lights verloren 6 Prozent, das Unternehmen erwartet für 2022 einen Umsatzrückgang.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.517,95 -0,3% -112,66 +1,1% S&P-500 3.892,10 -0,1% -2,98 +1,4% Nasdaq-Comp. 10.635,65 +0,6% 66,36 +1,6% Nasdaq-100 11.108,45 +0,6% 68,09 +1,5% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 915 Mio 816 Mio Gewinner 1.907 2.717 Verlierer 1.194 433 Unverändert 120 93

Uneinheitlich - Die Börsen kamen im Verlauf von zum Teil deutlichen Aufschlägen immer weiter zurück. Nachlassende Zinssorgen und die Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft hatten die Kurse zuletzt angeschoben. Mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember werden erst am Donnerstag wieder wichtige Daten veröffentlicht, der Nervosität stieg im Vorfeld. Goldman Sachs (+1,4%) könnte diese Woche eine der größten Runden an Stellenstreichungen in der Firmengeschichte lancieren. Mehr als 3.000 Stellen sollen laut einem Bericht wegfallen. Nach einer Umsatzwarnung des Kaufhausbetreiber Macy's standen dessen Aktien sowie die von Wettbewerbern unter Druck. Macy's büßten 7,7 Prozent ein. Kohl's und Nordstrom verloren im Gefolge 3,4 bzw. 1,6 Prozent. Die Aktie von Cincor Pharma haussierten um 144 Prozent. Astrazeneca erwirbt das biopharmazeutische Unternehmen. Die Transaktion hat laut Mitteilung einen Wert bis zu 1,8 Milliarden Dollar. Lululemon Athletica fielen um 9,3 Prozent. Der Einzelhändler für Freizeitbekleidung hatte die Margenprognose gesenkt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,21 -7,1 4,28 -21,2 5 Jahre 3,67 -3,5 3,70 -33,3 7 Jahre 3,60 -4,1 3,64 -37,2 10 Jahre 3,53 -3,2 3,56 -35,2 30 Jahre 3,66 -2,2 3,69 -30,6

Die Renditen gaben nach dem Einbruch vom Freitag erneut nach. Eine zwischenzeitliche Erholung konnte nicht behauptet werden. Die Spekulation auf weniger stark steigende Leitzinsen sorgte weiter für Abgaben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:29h % YTD EUR/USD 1,0728 -0,0% 1,0731 1,0678 +0,2% EUR/JPY 141,76 +0,2% 141,54 140,91 +1,0% EUR/GBP 0,8820 +0,1% 0,8810 0,8791 -0,3% GBP/USD 1,2161 -0,2% 1,2183 1,2145 +0,6% USD/JPY 132,10 +0,2% 131,90 131,97 +0,7% USD/KRW 1.244,01 +0,4% 1.239,67 1.241,72 -1,4% USD/CNY 6,7770 +0,1% 6,7725 6,7628 -1,8% USD/CNH 6,7868 +0,1% 6,7817 6,7701 -2,0% USD/HKD 7,8075 +0,0% 7,8053 7,8067 -0,0% AUD/USD 0,6901 -0,2% 0,6912 0,6933 +1,3% NZD/USD 0,6368 +0,0% 0,6368 0,6402 +0,3% Bitcoin BTC/USD 17.198,34 -0,0% 17.204,56 17.204,36 +3,6%

Der Dollar-Index verlor weitere 0,7 Prozent. Nachdem zunächst die US-Arbeitsmarktdaten überwiegend positiv für den Dollar gewirkt hätten, weil sie Spekulationen über stärkere Zinserhöhungen genährt hätten, habe dann insbesondere der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe die Dollar-Party verhagelt, so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Selbst wenn eine konjunkturelle Abschwächung den Arbeitsmarkt nicht oder nur sehr wenig treffen sollte, bleibe die Frage, wie die Fed in solch einem Umfeld agieren werde.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,43 74,63 -0,3% -0,20 -7,3% Brent/ICE 79,39 79,65 -0,3% -0,26 -7,7%

Am Ölmarkt erholten sich die Notierungen nach den kräftigen Abgaben der Vorwoche um jeweils 1,4 Prozent. Hintergrund war, dass China im Rahmen seiner neuen Covid-19-Politik zum ersten Mal seit drei Jahren seine Grenzen für den Reiseverkehr geöffnet hat. Auch die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen seitens der Fed und ein schwächerer Dollar stützten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,98 1.871,80 +0,1% +1,18 +2,7% Silber (Spot) 23,59 23,66 -0,3% -0,07 -1,6% Platin (Spot) 1.087,60 1.081,25 +0,6% +6,35 +1,8% Kupfer-Future 4,00 4,03 -0,7% -0,03 +5,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis baute sein Plus vom Freitag leicht aus. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent. Hier stützten der weiter nachgebende Dollar und die gesunkenen Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

Der nach einem historischen Abstimmungsmarathon gewählte neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy hat seine erste Bewährungsprobe überstanden. Die Abgeordneten der Kongresskammer verabschiedeten mit einer Mehrheit von 220 zu 213 eine neue Geschäftsordnung, die für die zweijährige Legislaturperiode unter republikanischer Mehrheit gelten soll.

INDONESIEN

Vor der Küste Indonesiens und Osttimors hat sich am Dienstagmorgen (Ortszeit) ein schweres Erdbeben der Stärke 7,6 ereignet. Das Zentrum des Bebens lag 427 Kilometer südlich der indonesischen Insel Ambon in einer Tiefe von 95 Kilometern. Die indonesische Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik (BMKG) meldete mehrere Nachbeben der Stärke 5,5.

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Dez +4,0% (PROG: +3,8%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Dez +4,0% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Dez +0,3% gg Vm

Ausgaben privater Haushalte Nov -1,2% (PROGNOSE: +0,4%) gg Vorjahr

Konsumneigung Nov -1,7 Pkt gg Vorjahr

COCA-Cola & PEPSI

Die US-Federal Trade Commission hat einem Medienbericht zufolge eine Voruntersuchung wegen möglicher Preisdiskriminierung durch Coca-Cola und Pepsico eingeleitet. Wie Politico berichtet, bezieht sich die US-Wettbewerbsbehörde in ihren Ermittlungen auf mögliche Verstöße gegen ein wenig genutztes Gesetz aus dem Jahr 1936. Dieses verbiete es Lieferanten, große Einzelhändler gegenüber kleineren Unternehmen bevorzugt zu behandeln.

GE HEALTHCARE

Die GE-Ausgliederung will sich durch einen Zukauf verstärken. Wie die GE Healthcare Technologies mitteilte, übernimmt sie das auf Strahlentherapie spezialisierte französische Medizintechnikunternehmen Imactis.

MORGAN STANLEY

Der COO Jonathan Pruzan geht nach 29 Jahren bei der US-Investmentbank in den Ruhestand. Der 54-Jährige wird am 31. Januar zurücktreten.

