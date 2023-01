Der Krieg in der Ukraine mit all seinen wirtschaftlichen Folgen hat die Investmentbanken im vergangenen Jahr hart getroffen. Schon seit der Finanzkrise 2008 haben sich viele Finanzinstitut vom reinen Investmentbanking verabschiedet, nur noch Goldman Sachs ist fast ausschließlich in diesem Geschäftsbereich tätig. Das fordert nun seinen Tribut, der Konzern muss seine Strategie anpassen.Zum Ende des dritten Quartals 2022 beschäftigte Goldman Sachs rund 49.000 Mitarbeiter. Da der Markt für IPOs und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...