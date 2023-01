Die Nordex-Aktie befindet sich weiterhin voll im Aufwind. Erstmals seit April notiert der SDAX-Titel wieder über der 14-Euro-Marke. Die positive Nachrichtenlage reißt indes nicht ab. So hat Nordex einen neuen Großauftrag aus Kanada erhalten, zudem hat die Citigroup das Kursziel für den Turbinenbauer angehoben.Nordex liefert 36 Turbinen des Typs N155/5.X mit einem Gesamtvolumen von 200 Megawatt. Der Windpark in der kanadischen Provinz Saskatchewan soll 2024 in Betrieb genommen werden. Name von Kunde ...

