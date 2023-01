EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Innerhalb von 3 Jahren mehr als 10-fachen ROI erzielt

Aufwände für 3 Audits sinken von mehr als 100 auf 6 Arbeitstage Möglingen - 10. Januar 2023. Durch die Implementierung von USU Software Asset Management erzielte der führende türkische Telekommunikationsbetreiber Türk Telekom zahlreiche messbare Vorteile im Bereich Software-Lizenzmanagement (SAM). Im Zuge der Integration von drei Konzerngesellschaften sah sich Türk Telekom mit der Notwendigkeit konfrontiert, das vielfältige Software-Asset-Portfolio transparent zu machen, zu konsolidieren und zu standardisieren. Das Projekt wurde für über 20.000 Clients und etwa 12.000 Server konzipiert. Mit Hilfe der USU Software Asset Management-Lösung erfolgte die Inventarisierung und Katalogisierung der 1.600 Lizenzsätze von etwa 140 Anbietern. An der technologischen Implementierung und Projektumsetzung maßgeblich beteiligt war MOS Academy, einer der führenden SAM-Tool-Serviceanbieter in der Türkei. Eine ausführliche Case Study ist kostenfrei verfügbar. "Nachdem das SAM-System vollständig eingerichtet war, konnten wir schnell erhebliche Verbesserungen in unseren Prozessen feststellen, die uns auf erfolgreiche Software-Audits vorbereiteten. Dank der automatisierten Prozesse waren wir in der Lage, regelmäßige Budgetkontrollen und Compliance-Berichte mit nur wenigen Klicks durchzuführen - Aufgaben, die in der Vergangenheit große Ressourcen und manuelle Arbeit erforderten", sagt Alaattin Çetin, Technology Governance Group Manager bei Türk Telekom. Dank hochwertiger Daten und automatisierter Prozesse konnte Türk Telekom innerhalb von 3 Jahren mehr als das 10-fache der Kosten des gesamten SAM-Projekts einsparen. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. Über USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



