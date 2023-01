Vier Prozent hat die Aktie von Amazon in den ersten fünf Handelstagen zugelegt 2023 - mehr als der S&P 500 (+1,2 Prozent), der Nasdaq 100 (+1,5 Prozent) und der GAFAM (+0,3 Prozent). Die Anleger schöpfen damit nach dem schlimmen Jahr 2022 nun Hoffnung. Doch womöglich brauchen sie weiter Geduld - zunächst jedenfalls.Bei Amazon kam es in den vergangenen Monaten oft vor, dass die Aktie nach oben gezuckt ist. Doch dann nahmen die Anleger regelmäßig Gewinne mit. Am Ende behielten die Bären die Oberhand ...

