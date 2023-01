Am deutschen Aktienmarkt scheint die Erholungsrally ins Stocken zu geraten. Der DAX +1,25% wird nach mehr als sechs Prozent Gewinn in den ersten Tagen des Jahres am Dienstag zum Handelsauftakt rund 0,5 Prozent schwächer bei 14.721 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen dabei beeinflussen:1. US-Techwerte setzen Erholung fortDen US-Börsen ist zum Wochenauftakt nach einem erfreulichen ...

