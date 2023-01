Nachdem die Microsoft-Aktie in den ersten drei Handelstagen des neuen Jahres 7,3% an Wert verloren hatte, legten die Papiere gestern 1% auf 227,12 USD zu. Rückblick: Mitte Dezember waren die Kurse bis auf 263,92 USD gestiegen, scheiterten dort jedoch erneut an der 200-Tage-Linie und drehten wieder nach unten ab. Nach einer kurzen Seitwärtsphase zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...