Die Beteiligungs-Gesellschaft Mutares meldet einen weiteren Verkauf einer Portfolio-Gesellschaft - der zweite in diesem Jahr nach JAPY Tech in der vergangenen Woche. Nun haben die Münchener einen Vertrag für den Verkauf der Lacroix + Kress GmbH an Superior Essex Global LLC unterzeichnet. Man geht davon aus, dass der Deal noch im laufenden Kalenderquartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...