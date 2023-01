Mithilfe von personalisierten KI-Tools sollen Kund:innen automatisch Text mit einfachen Eingabeaufforderungen generieren können. Auch die Outlook-Suche soll per KI vereinfacht werden. Einem Bericht des Portals The Information zufolge arbeiten Microsoft-Ingenieur:innen seit mehr als einem Jahr an personalisierten KI-Tools für die Erstellung von E-Mails und Dokumenten. Dabei sollen die Machine-Learning-Modelle von OpenAI auf die privaten Daten der Kund:innen angewandt werden. Das Szenario: Der:die Nutzer:in soll, basierend auf einer simplen Eingabeaufforderung, ein Dokument mit automatisch generiertem Text erstellen können. Auch KI-generierte E-Mails sollen so verfasst werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...