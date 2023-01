Die Lufthansa-Aktie hat eine beeindruckende Klettertour hingelegt. Allein im Q4 2022 verbuchte der Luftfahrt-Titel rund 36 Prozent an Wertzuwachs. Und auch in diesem Jahr liegt der MDAX-Wert bereits mit etwa neun Prozent vorn. Am Dienstag stehen allerdings Minuszeichen vor der Aktie. Grund dürfte eine negative Analystenstimme sein. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Lufthansa-Aktie in ihr Coverage mit einem "Underweight"-Rating aufgenommen. Das genannte Kursziel von 6,30 Euro impliziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...