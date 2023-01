Lufthansa vor Übernahme von ITA - Außerdem: Webinar zu Basiswissen zum Jahresstart

Werbung







Die Lufthansa steht zum wiederholten Mal vor der Übernahme der italienischen ITA Airways. Außerdem: In unserem kommenden Webinar gibt Ihnen HSBC-Produktexperte Julius Weiß Basiswissen zu Hebeprodukten an die Hand.



Die Lufthansa AG steht seit einiger Zeit auf der Liste potenzieller Käufer der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways. Bisher hat es jedoch nicht zur Übernahme gereicht. Noch während der Regierungszeit von Mario Draghi hatten sich die Reederei MSC und die Lufthansa zu einem Konsortium zusammengetan um gegen andere Kaufinteressenten wie der französischen Air France-KLM und der US-amerikanischen Delta Airlines zu bieten. Damals entschied Draghi sich gegen das Angebot des deutsch-schweizerischen Konsortiums, jedoch scheinen die Karten unter der neuen italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni neu gemischt. Die neue Regierung veröffentlichte ein Dekret, welches über das Einholen neuer Übernahmeangebote informiert. Dieses Mal scheint die Lufthansa als einzige Bieterin im Rennen zu sein. Mit einer Übernahme von ITA würde der Konzern seine Präsenz im Süden erweitern und mit einem Drehkreuz in Rom neue Wachstumsmöglichkeiten in Richtung Afrika schaffen. Vorbörslich notiert die Lufthansa-Aktie im Nachgang der Meldung leicht im Minus.









Wie Sie mit Derivaten von Kursbewegungen in verschiedenen Basiswerten profitieren können ist eine Frage, die sich viele Anlegerinnen und Anleger stellen. Insbesondere zu Jahresbeginn, wenn viele Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer die Portfolioallokation für das laufende Jahr überdenken kommt die Frage nach grundlegendem Wissen in Bezug auf Hebelprodukte auf. HSBC-Produktexperte Julius Weiß diskutiert am Mittwoch den 11.01.2023 um 18:30 Uhr im Rahmen des ersten Teils der kostenlosen vierteiligen Webinar Reihe "So gelingt der Jahresstart" "So gelingt der Jahresstart - Teil 1: Basiswissen Hebelprodukte" was Sie zu Hebelprodukten wissen müssen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



