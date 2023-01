Die OMV wurde erneut von Rating-Agenturen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) honoriert. Im jährlichen Corporate Sustainability Assessment (CSA) von S&P Global erreichte die OMV etwa einen Wert im 97. Perzentil ihrer Branche und wurde damit zum fünften Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) aufgenommen. Darüber hinaus hat das CDP die Ergebnisse von nahezu 15.000 Unternehmen weltweit bewertet - die OMV wurde in dieser Kategorie zum siebten Mal in Folge mit der Note Leadership A-" ausgezeichnet. Die Leistungen der OMV im Bereich Nachhaltigkeit werden jedes Jahr auch von mehreren ESG-Ratingagenturen bewertet. Im Jahr 2022 waren dies unter anderem MSCI (AAA-Rating), ISS ESG (Prime Status), Sustainalytics (mittleres Risiko ...

