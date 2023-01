Vermischtes (ots) -Basel, 10. Januar 202339 neue Lotto-Millionäre in der Schweiz2022 war reich an Emotionen für Lotto-Liebhaber. Swisslos und die Loterie Romande haben im vergangenen Jahr 39 Spielerinnen und Spieler in der Schweiz zu Lotto-Millionären gemacht, wovon 14 bei EuroMillions.25 Millionäre bei Swiss LottoDas Jahr 2022 war ein glückliches Jahr für die Swiss Lotto-Spielenden, denn das Spiel kürte im Durchschnitt zwei neue Millionäre pro Monat. 25 Personen wurden eine oder mehrere Millionen auf ihrem Konto gutgeschrieben: 5 Glückliche knackten den Jackpot, 17 Personen gewannen mit sechs richtigen Zahlen eine Million Franken. Das Joker-Spiel bescherte drei weiteren Personen einen siebenstelligen Betrag. Der höchste Gewinn beim Swiss Lotto betrug CHF 43.1 Millionen und wurde im März 2022 erzielt.Insgesamt wurden 2022 durch die Spielenden CHF 208.1 Millionen gewonnen.Rekordjahr bei EuroMillionsDas Jahr 2022 setzte bei EuroMillions neue Massstäbe: Nie zuvor machte diese europäische Lotterie so viele Millionäre auf Schweizer Boden wie in diesem Jahr. 14 Personen in der Schweiz konnten sich dank EuroMillions und deren Promotion "Extra Millions" Anfang 2022 eine oder mehrere Millionen Franken auf ihrem Konto gutschreiben lassen. Der höchste dieser Gewinne in der Schweiz belief sich dabei auf CHF 40.5 Millionen und wurde im Juli 2022 erzielt.100 x 1 Million Franken am Freitag, 3. Februar 2023 zu gewinnenAm 3. Februar bieten die EuroMillions-Partnerlotterien ihren Spielenden aufgrund des grossen Erfolgs erneut zusätzlich zum Tagesjackpot die Möglichkeit, kostenlos und automatisch an "Extra Millions" teilzunehmen; 100 Spielende werden je eine Million Franken gewinnen.Swisslos, deren gesamter Gewinn (jährlich über 400 Millionen Franken) Tausenden von gemeinnützigen Institutionen und Projekten mit sozialen, kulturellen oder sportlichen Zielen zugutekommt, wird die Einzelheiten zu ihrem Betriebsergebnis für 2022 in der ersten Hälfte des Jahres 2023 veröffentlichen.Weitere Auskünfte:Markus Fischer, Leiter Marketing und DistributionT +41 61 284 11 11media@swisslos.chwww.swisslos.chPressekontakt:Markus Fischer, Leiter Marketing und DistributionT +41 61 284 11 11media@swisslos.chwww.swisslos.chOriginal-Content von: Swisslos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004581/100900964