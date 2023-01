Nürnberg (ots) -Zahlder Widersprüche und Klagen im Jahr 2022 erneut gesunkenWiderspruchsquotein gemeinsamen Einrichtungen liegt bei rund 1,5 ProzentIm Jahr 2022 wurden in der Grundsicherung (Jobcenter) 403.856Widersprüche und 50.893 Klagen eingereicht. Das waren 9.733 Widersprüche bzw. 10.489Klagen weniger als 2021.Vor allem die Widersprüche gegen Regelbedarf/Mehrbedarf sowieAufhebung und Erstattung sind gesunken. Auch bei Widersprüchen gegen Einkommen/Vermögengab es einen Rückgang, der aber etwas schwächer als im Vorjahr ausgefallen ist.Mit Beginn der Pandemie vereinfachte der Gesetzgeber den Zugang in dieGrundsicherung. So wurde etwa darauf verzichtet, das Vermögen zu prüfen, wennes nicht erheblich ist. Zudem wurden wie die tatsächlichen Kosten derUnterkunft anerkannt, auch wenn diese höher als die jeweiligen kommunalenRichtwerte sind. Die Vereinfachungen sind Ende 2022 ausgelaufen.Die Zahl der Widersprüchegegen Sanktionen ist weiterhin niedrig und bewegt sich wieder auf dem Niveauvon 2020. Während vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 noch knapp 39.900Widersprüche gegen Sanktionen eingelegt wurden, sank die Zahl auf knapp 8.100im vergangenen Jahr. Die Jobcenter mussten aber auch weniger Sanktionenaussprechen.Widerspruchs- und Klagequoten in Jobcenter mit BA-Beteiligung geringDie Quote für Widersprüche und Klagen kann nur für die 301gemeinsamen Einrichtungen - also Jobcenter, die von der BA und dem Landkreis ingemeinsamer Trägerschaft verantwortet werden - ermittelt werden. 2022 habendiese 23,4 Millionen Leistungsbescheide versendet, gegen die 347.500Widersprüche und 41.100 Klagen eingereicht wurden. Die Widerspruchsquote sankvon 1,6 Prozent im Jahr 2021 auf 1,5 Prozent, die Klagequote von 0,3 auf 0,2Punkte. Die Quote ist ein Näherungswert, da etwa gegendenselben Bescheid auch mehrere Widersprüche eingelegt werden können.Erledigte Widersprücheund KlagenDie Jobcenter haben im letzten Jahr über 397.300 Widersprücheentschieden. Knapp zwei Drittel der erledigten Widersprüche wurden zurückgewiesenoder durch Kunden zurückgezogen. Bei 133.400 Widersprüchen wurde dieEntscheidung geändert, am häufigsten deswegen, weil fehlende Unterlagennachgereicht wurden (58.700). Fehlerhafte Rechtsanwendung wurde bei 50.700Widersprüchen festgestellt.66.600 Klagen wurden durch die Gerichte abgeschlossen. Davonwurden rund 65 Prozent abgewiesen oder vom Kläger zurückgenommen, rund 35Prozent führten zu einer neuen Entscheidung.Hinweise für RedaktionenDieJobcenter können in zwei verschiedenen Formen betrieben werden. In 302Jobcentern, den sog. "gemeinsamen Einrichtungen", arbeiten BA und der jeweiligeLandkreis zusammen und betreiben das Jobcenter gemeinsam. Der Gesetzgeber hatzudem für rund 100 Landkreise die Möglichkeit geschaffen, die Jobcenter inalleiniger Verantwortung zu betreiben (sog. "Jobcenter in kommunalerTrägerschaft"). Die BA ist an diesen Jobcentern nicht beteiligt.Diein dieser Presseinformation veröffentlichten Zahlen werden für beideEinrichtungsformen zusammen veröffentlicht, da auch die Jobcenter in kommunalerTrägerschaft der BA nach festgelegten Kriterien Daten zu Widersprüchen undKlagen liefern. Einzige Ausnahme ist der Absatz zur Widerspruchs- undKlagequote: Die BA kennt die Zahl der verschickten Leistungsbescheide nur fürdie gemeinsamen Einrichtungen. Deswegen werden bei den rechnerischen Quoten nurdie eingegangenen Widersprüche und Klagen der gemeinsam betriebenen Jobcenterberücksichtigt.StatistischeInformationen zu Widersprüchen und Klagen im Internet (https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1524068&topic_f=wuk-wuk)Folgen Sie derBundesagentur für Arbeit auf Twitter (https://twitter.com/bundesagentur).Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/5412656