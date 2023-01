DJ Mercedes-Benz im 4. Quartal mit deutlichem Absatzplus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat im vierten Quartal dank einer anhaltend hohen Nachfrage nach Elektroautos und guter Verkäufe sowohl in China als auch den USA und Europa deutlich mehr Premiumautos verkauft. Den schwachen Jahresstart infolge der Lieferengpässe bei Halbleitern und Corona-Lockdowns in China konnte der DAX-Konzern aber nicht ganz ausgleichen: Wie Mercedes-Benz mitteilte, sackte der Absatz 2022 um 1 Prozent auf gut 2,04 Millionen Fahrzeuge ab. Im Schlussquartal verzeichnete der Konzern ein starkes Verkaufsplus von 17 Prozent auf 540.800 Einheiten.

Den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge konnte Mercedes-Benz im Gesamtjahr den weiteren Angaben zufolge um knapp ein Fünftel steigern. Rasant ging es bei den vollelektrischen Fahrzeugen bei Mercedes-Benz Pkw mit plus 124 Prozent auf 117.800 Einheiten nach oben.

Nach Regionen erzielte der Stuttgarter Konzern im Schlussquartal in den USA mit 73.000 (plus 21 Prozent) das stärkste Wachstum. In Europa stiegen die Verkäufe in den drei Monaten um 14 Prozent auf 177.100 Fahrzeuge, alleine in Deutschland zogen die Verkäufe um 23 Prozent an. Im wichtigsten Automarkt China erzielte Mercedes-Benz mit 189.100 Einheiten einen Zuwachs von 13 Prozent.

