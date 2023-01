Frankfurt am Main (ots) -nutella® kann auch (Frühstücks-)Tacos!Am 5. Februar 2023 ist es wieder so weit: Fans feiern den World nutella® Day mit lecker- kreativen nutella® RezeptenSo gut wie jeder kennt die italienische Nuss-Nugat-Creme nutella®. Seitdem das erste Glas 1964 abgefüllt wurde, überzeugt es Fans auf der ganzen Welt. Die Freude war bei der US-amerikanischen Bloggerin Sara Rosso sogar so groß, dass sie am 5. Februar 2007 den World nutella® Day ins Leben gerufen hat. Sie hatte bei einem Italienurlaub die Nuss-Nugat-Creme entdeckt und war direkt hingerissen vom Geschmack. Was mit einer lustigen Idee begonnen hat, wurde schnell zu einem globalen Phänomen. Der World nutella® Day begeisterte weitere nutella® Fans weltweit und seitdem wird dieser besondere Tag von der Community mit Bildern, Ideen, Inspirationen und Rezepten auf Social Media gefeiert.2015 überließ es Sara Rosso schließlich Ferrero, die Idee des World nutella® Days aufs nächste Level zu bringen. Der Grundsatz ist allerdings immer noch derselbe: ein Dankeschön an alle nutella-Fans und ihre Liebe zu der leckeren Nuss-Nugat-Creme. In den letzten Jahren wurde der spezielle Tag mit verschiedenen Challenges, DIY-Aktionen und zahlreichen kreativen Rezepten gefeiert. Denn nutella® schmeckt nicht nur auf einer Scheibe Brot. Es gibt unzählige weitere Möglichkeiten, die Nuss-Nugat-Creme zu genießen. Sie verfeinert Crêpes, Pancakes, Pfannkuchen, Kuchen oder auch einen süßen Frühstücks-Taco.Tacos mal andersTacos kommen ursprünglich aus Mexiko, erfreuen sich aber weltweit großer Beliebtheit. Sie bestehen aus einem Mais- oder Weizenmehlteig und werden traditionell herzhaft gefüllt. Aber nur weil etwas schon immer so gemacht wurde, heißt das noch lange nicht, dass nicht auch genauso leckere Alternativen ausprobiert werden dürfen. Der nutella® Frühstücks-Taco ist die perfekte Taco-Variation für Naschkatzen - und ganz leicht herzustellen. Nach dem Braten werden die Pancakes in der Mitte zusammengeklappt und wie Tacos angerichtet. Ein Löffel Naturjoghurt, frisches Obst und etwas nutella® als Füllung - und schon sind sie fertig zum Genießen!Alle Infos rund um den World nutella® Day gibt es auf www.nutelladay.com/de (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.nutelladay.com_de&d=DwMGaQ&c=9lPwXtTRqNEqum6117Q8FA&r=I2SDJLqM1VeOjucGVtL0AFVzyg6Tq8xcHk7MYPsOv28&m=TVHqQjPIdf7qS1snGc-wjnV-Ex2UKYUYZ96wqRsOBPWTHFpWWf82RyRRj0m-En9Y&s=SYSkLP74WQwu_UYl6cRegF9UvYynwr6zKsw7tdNcDyQ&e=) sowie viele weitere Rezepte und DIYs auf www.nutella.deRezeptPancake-Taco mit nutella®Vorbereitungszeit: 15 Min.Gesamtzeit:30 Min.für 16 StückZutaten MengeMehl 200 gZucker 75 gEier 2Milch 200 mlBackpulver 7 gSalz 1 PriseToppingsNaturjoghurt 300 gBanane 1Himbeeren 100 gBrombeeren 100 gKokoschips 50 gnutella® 120 gUtensilien: 1 Rührschüssel, 1 Schneebesen, 1 große Pfanne, 1 Schöpfkelle, 1 BrettZubereitung:1) Teig ZubereitungDas Mehl mit Zucker, Backpulver und Salz vermischen. Eier und Milch hinzugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren.2) Pancakes backenEine große beschichtete Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen und mit etwas Butter einfetten. Eine Kelle mit Teig in die Pfanne geben und den Pancake von jeder Seite ca. 3 Minuten backen, bis er goldbraun geworden ist.3) AnrichtenZum Servieren einen Esslöffel Joghurt in die Mitte jedes Pancakes geben und mit frischem Obst belegen. Pancakes in der Mitte zusammenklappen und wie Tacos anrichten. Mit nutella® garnieren. Auf einem Holzbrett die Toppings in Schälchen anrichten und zusammen mit den Pancake-Tacos servieren.Guten Appetit!Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Ferrero Deutschland GmbHHainer Weg 12060599 Frankfurt am MainTelefon:069/68 05-0Fax:069/68 05-288 0Agenturkontakt:P.U.N.K.T. Gesellschaft für Public Relations mbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: +49 40 853760-11Fax: +49 40 853760-10E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.deOriginal-Content von: Ferrero Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116100/5412723