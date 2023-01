NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Für den Essenslieferanten habe er die höchsten Wachstumserwartungen der von ihm beobachteten Unternehmen, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem lobte er die starke Marktanteilsposition, eine überzeugende Historie an Übernahmen sowie das differenzierte Geschäftsmodell. Die Aktie ist sein "Top Pick" im europäischen Liefergeschäft./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 12:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 05:00 / UTC

